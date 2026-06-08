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Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano: accertamenti programmati dopo l'eliminazione al Roland Garros

Il numero uno al mondo vuole capire cosa è successo nella sfida con Juan Manuel Cerundolo a Parigi
Valerio Minutiello
3 min
TagssinnerTennis

Jannik Sinner aveva programmato tutto dopo l'eliminazione a sorpresa contro Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno al Roland Garros. Dopo aver staccato ed essersi goduto un po' di relax con Laila Hasanovic in Sardegna, oggi il numero uno al mondo si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per capire cosa è successo al suo corpo a Parigi, dopo il primo campanello di allarme con Medvedev in semifinale a Roma. Si tratta di alcuni test programmati, prima di tornare a Montecarlo e dedicarsi completamente alla preparazione per Wimbledon a partire da mercoledì 10 giugno. Jannik dovrebbe uscire già stasera, anche se potrebbe tornare domani per ulteriori controlli. A Londra Sinner dovrà difendere il titolo, nello Slam su erba e probabilmente ancora senza Alcaraz, fermo ai box per l'infortunio al polso destro. Il numero uno al mondo non giocherà altri tornei prima di Wimbledon. 

 

 

Il malore al Roland Garros

Sopra di due set e avanti 5-1, sembrava già una pratica chiusa e archiviata quella di Sinner contro Cerundolo al Roland Garros. Poi all'improvviso un malore, i crampi e il vomito. Il resto del match è stata una lenta e tremenda agonia, fino alla sconfitta in cinque set. Jannik non si reggeva in piedi e il problema, come ha sottolineato lui e il suo team, non era il caldo parigino. "Questa mattina quando mi sono alzato non mi sentivo molto bene - aveva detto Sinner in conferenza dopo il ko -. Faceva caldo, ma non un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente. Questa mattina quando mi sono alzato, ho fatto un po’ fatica ma può succedere negli Slam che a volte non ti senti benissimo. Oggi non avevo energie ed è una cosa che può succedere. Nessuno è un robot. Dobbiamo parlare con il team capendo cosa è meglio fare. Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi con il corpo e tutto il resto". Nei giorni scorsi il tennista italiano si era recato anche al JMedical per una prima serie di test. Vuole vederci chiaro Sinner, per tornare ancora più forte di prima. 

 

 

 

 

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