Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano: accertamenti programmati dopo l'eliminazione al Roland Garros

Il malore al Roland Garros

Sopra di due set e avanti 5-1, sembrava già una pratica chiusa e archiviata quella di Sinner contro Cerundolo al Roland Garros. Poi all'improvviso un malore, i crampi e il vomito. Il resto del match è stata una lenta e tremenda agonia, fino alla sconfitta in cinque set. Jannik non si reggeva in piedi e il problema, come ha sottolineato lui e il suo team, non era il caldo parigino. "Questa mattina quando mi sono alzato non mi sentivo molto bene - aveva detto Sinner in conferenza dopo il ko -. Faceva caldo, ma non un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente. Questa mattina quando mi sono alzato, ho fatto un po’ fatica ma può succedere negli Slam che a volte non ti senti benissimo. Oggi non avevo energie ed è una cosa che può succedere. Nessuno è un robot. Dobbiamo parlare con il team capendo cosa è meglio fare. Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi con il corpo e tutto il resto". Nei giorni scorsi il tennista italiano si era recato anche al JMedical per una prima serie di test. Vuole vederci chiaro Sinner, per tornare ancora più forte di prima.