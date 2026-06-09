Sinner, secondo giorno di controlli al San Raffaele di Milano: come sta il numero uno al mondo

Sinner è tornato questa mattina all'Ospedale San Raffaele di Milano per la seconda parte dei controlli programmati. Jannik ieri si è limitato a dire "Ciao, ciao", ai cronisti e i curiosi che lo stavano aspettando all'uscita, senza aggiungere altri commenti. Il numero uno al mondo vuole vederci chiaro dopo il malore che lo ha colpito nella sfida con Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno del Roland Garros. Non filtrano comunque particolari preoccupazioni sulle condizioni di salute del numero uno al mondo, che da domani inizierà a Montecarlo la preparazione per Wimbledon, dove è chiamato a difendere il titolo conquistato l'anno scorso in finale con Alcaraz. I controlli erano programmati da tempo, e Jannik è sembrato piuttosto sereno dopo aver trascorso qualche giorno di relax in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic.