Sinner può tornare ad allenarsi per Wimbledon: come sta dopo il secondo giorno di accertamenti medici

Buone notizie per Jannik Sinner. Gli esami ai quali il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto all'ospedale San Raffaele di Milano, non hanno evidenziato patologie. Dopo il malore nel corso della sfida con Cerundolo al Roland Garros , il tennista azzurro si è presentato nella struttura sanitaria milanese, per avere un quadro completo della situazione.

Sinner, i controlli dopo il Roland Garros

Sinner è stato visitato per due giorni, svolgendo una serie di esami dopo il malore accusato durante il secondo turno del torneo francese. Dopo la gara con Cerundolo, il tennista altoatesino si era concesso qualche giorno di vacanza, prima delle visite di controllo. Che hanno fortunatamente escluso problemi. Sinner potrà tornare ad allenarsi, per preparare al meglio il torneo di Wimbledon.

Sinner, obiettivo Wimbledon

Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Il campione azzurro è già tornato a Montecarlo, dove riprenderà la sua tabella di marcia: niente tornei di preparazione per Wimbledon, l'obiettivo primario dell'estate, proprio per gestire le energie dopo una primavera estenuante, premiata però dal record dei cinque Master 1000 vinti consecutivi.