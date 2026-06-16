Jannik Sinner è "spaziale": un asteroide prenderà presto il suo nome

ROMA - Che è un essere umano e non un marziano Jannik Sinner lo ha dimostrato al Roland Garros dove, dopo 30 vittorie consecutive , ha pagato un malore e ha perso al secondo turno dello Slam parigino contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Ma nel frattempo il numero uno del ranking Atp conquista lo spazio, visto che ora un asteroide porta il suo nome .

Jannik Sinner nello spazio: un asteroide porta il suo nome

Nella serata di ieri (15 giugno) il Working group small bodies nomenclature (Wgdbn) dell'Unione astronomica internazionale (Iau) ha infatti ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 presso l'Osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente '(120097) Janniksinner'. A richiedere la dedica, su suggerimento del Gruppo astrofili di Montelupo Fiorentino (Firenze), sono stati due degli scopritori, ossia l'astronomo Fabrizio Bernardi che lavora nella Space dynamics services, spin-off dell'Università di Pisa, scopritore del celebre asteroide '99942 Apophis', e Maura Tombelli, astronoma e direttrice dell'Osservatorio di Montelupo Fiorentino.

Il testo ufficiale della citazione approvato dall'Iau

"Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner - dicono i due astronomi - non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta anche tra le stelle". Questo il testo ufficiale della citazione approvato dall'Iau: "Jannik Sinner (b. 2001) is an Italian tennis player who is one of the world's top tennis players. He has won the Australian Open twice, Wimbledon, and the US Open, and twice been a member of the winning team for the Davis".