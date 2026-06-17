Sinner e Laila Hasanovic, gli amici rivelano: "Il gesto di lei che fa la differenza"

Innamoratissimi ma diversi da tutti gli altri. Jannik Sinner e Laila Hasanovic hanno scelto una strada differente. Il numero uno del tennis e la modella danese hanno deciso di vivere il loro rapporto con grande riservatezza, lontano dalle dinamiche che trasformano le relazioni sentimentali in contenuti da esibire online. Nessuna foto di coppia studiata per raccogliere consensi, nessuna dichiarazione pubblica destinata a fare il giro del web. Una scelta controcorrente che, proprio per questo, ha attirato l'attenzione di fan e appassionati di sport. Una scelta condivisa che ha unito ancora di più Sinner a Laila : del resto non è una novità, Jannik è sempre stato molto riservato e l'Hasanovic sembra condividere senza troppi problemi questa filosofia.

Sinner e Laila Hasanovic, cosa dicono gli amici

Chi conosce la coppia racconta di un legame solido e autentico, costruito sulla fiducia reciproca e sulla capacità di trovare equilibrio nonostante gli impegni professionali. Da una parte c'è Sinner, protagonista di una stagione straordinaria e costantemente sotto i riflettori; dall'altra Laila Hasanovic, che preferisce accompagnare il campione italiano con discrezione, senza mai invadere il suo spazio. La sua presenza non passa inosservata nei momenti importanti della carriera del tennista, ma resta sempre misurata. Nessuna ricerca di visibilità e nessun protagonismo. Un atteggiamento che sembra contribuire alla serenità di una relazione cresciuta lontano dal clamore mediatico.

Sinner e Laila Hasanovic, il segreto della coppia

Il segreto del loro rapporto sarebbe proprio questo: la capacità di proteggere la sfera privata. In un periodo in cui ogni gesto delle celebrità viene osservato e analizzato, Sinner e Hasanovic hanno scelto di custodire il loro legame senza trasformarlo in uno spettacolo pubblico. Piccoli gesti, presenza costante e momenti condivisi lontano dalle tribune affollate e dagli eventi mondani sembrano essere gli ingredienti di una storia che continua a rafforzarsi. Mentre il mondo corre veloce e chiede continuamente nuove immagini e nuovi contenuti, la coppia preferisce rallentare, ritagliandosi spazi di normalità. Indubbiamente un plus per un campione come Jannik.