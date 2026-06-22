Sinner, 77 settimane da numero uno e allunga ancora su Alcaraz: gli scenari dopo Wimbledon

Sinner prepara il ritorno a Wimbledon

Sinner si sta allenando per il ritorno in campo a Wimbledon: come da tradizione, giocherà la partita inaugurale dello Slam londinese sul Centrale il 29 giugno alle 14:30. Il ritorno di Jannik in campo avverrà qualche giorno prima, nell’esibizione alla Giorgio Armani Tennis Club in programma dal 23 al 27 giugno sull'erba di Londra, utile per fare un test generale. Il numero uno al mondo a Wimbledon difenderà i 2000 punti della vittoria dell’anno scorso. Alcaraz invece, essendo ai box, perderà sicuramente i 1300 punti della finale. In caso di successo, Jannik aumenterebbe di altri 700 punti il distacco da Carlitos.

Sinner, cosa manca per chiudere il 2026 da numero uno

Se fosse così, Sinner sarebbe quasi certo di chiudere il 2026 da numero uno al mondo, anche perché tra agosto e settembre Alcaraz deve difendere 3500 punti contro i 2450 di Jannik. In ogni caso nella classifica di tutti i tempi, Sinner è già sicuro di agganciare Lleyton Hewitt a quota 80 settimane ed entrare così nella top 10 a soli 24 anni. Nel mirino ci sono poi Agassi a quota 101 e Borg a 109. Per arrivare fino in cima, dove c’è Djokovic a 428 c’è tempo.