Sinner e il bacio a Laila: la foto in copertina su Diva e Donna prima di Wimbledon
Non tutti i mali vengono per nuocere. La sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo è stata sicuramente dolorosa per Jannik Sinner, che puntava a laurearsi campione a Parigi così da completare il Career Grand Slam. Tuttavia l'azzurro è comunque riuscito a guardare il lato positivo. "Mi sarebbe piaciuto andare il più avanti possibile a Parigi, ma prendo il buono anche da questo: ho avuto del tempo extra e mi sono preso una settimana di riposo con famiglia e amici" aveva dichiarato in un'intervista a Vogue Magazine. Prima di iniziare ad allenarsi sull'erba in vista di Wimbledon, dunque, il numero uno al mondo si è concesso un po' di relax: lo ha fatto in Sardegna in compagnia della sua fidanzata Laila Hasanovic. Le immagini esclusive della fuga d'amore dei due sono state pubblicate sul numero di Diva e donna in edicola questa settimana.
Sinner in Sardegna con Laila: la foto del bacio
Jannik è sempre molto riservato e non ama parlare della sua vita privata, né tantomeno mostrarla sui social. Tuttavia ogni tanto qualche scatto rubato emerge e viene accolto con grande fermento dai fan. Non sono perciò passate inosservate le immagini scattate dal settimanale che immortalano il tennista azzurro e la sua fidanzata nella loro intimità in Sardegna. Con il mare sullo sfondo, si vedono Sinner e Laila abbracciati che si scambiano un bacio appassionato. "Laila è la sua terapia d'amore" si legge in copertina, oltre a "luna di miele dopo il malessere misterioso".