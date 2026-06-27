A pochi giorni dall'inizio del torneo è tempo di media day a Wimbledon per Jannik Sinner, che nella mattinata di sabato si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, ma solo per 15 minuti in virtù della protesta che porta avanti insieme ai colleghi. Il numero uno al mondo si presenta a Londra in qualità di campione in carica e di principale favorito: "Io faccio tutto il possibile per essere la miglior versione di me stesso come tennista: la competizione è solo contro di me. Mi piace mettermi in dubbio e imparare cose nuove". Jannik ha però chiarito che nella sua vita non c'è solo il tennis: "Voglio anche stare con gli amici e la mia famiglia. Ho sempre fatto sacrifici per diventare più forte possibile, mettendo da parte tante cose". Quando gli è stato chiesto di tali sacrifici, lui non ha esitato: "Lo rifarei perché il mio sogno era diventare un giocatore professionista. Ciò non vuol dire che sono arrivato in alto e ora fuori dal campo cambio tutto. L'obiettivo però è sempre il tennis e fin quando giocherò a tennis sarà sempre così".