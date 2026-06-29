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lunedì 29 giugno 2026
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Sinner-Borges, secondo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il sofferto successo all'esordio contro Miomir Kecmanovic, il numero uno al mondo trova ora sulla sua strada il tennista portoghese
2 min
Tagsjannik sinnerNuno BorgesWimbledon

Jannik Sinner affronterà il portoghese Nuno Borges al secondo turno di Wimbledon. L'azzurro è uscito indenne da un esordio molto insidioso come il serbo Miomir Kecmanovic, capace di strappargli due set e tenerlo in campo per tre ore e mezza. Come aveva anticipato lui stesso, però, i primi turni di uno Slam non sono mai facili - specialmente non avendo giocato match ufficiali di preparazione - e inoltre c'era la tensione di debuttare sul Centrale di Wimbledon da campione in carica. Ciò che conta, dunque, è aver vinto ed essersi guadagnato l'accesso al turno seguente. Sulla sua strada l'azzurro troverà il numero 53 del mondo, reduce dalla semifinale a Maiorca e vittorioso al debutto contro il qualificato Tristan Boyer.

Sinner-Borges, data e orario

La sfida tra Sinner e Borges, valida per il secondo turno di Wimbledon, è in programma mercoledì 1 luglio con orario e campo ancora da definire.

Sinner-Borges, i precedenti

I due giocatori si sono affrontati una sola volta in carriera, in occasione dell'ATP 250 di Sofia nel 2022: vinse Jannik per 6-3 6-4.

Dove vedere il match in tv

Tutte le partite di Wimbledon sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALE –  €2.086.255

VITTORIA –  €4.172.510

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