Sinner-Borges, secondo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner affronterà il portoghese Nuno Borges al secondo turno di Wimbledon. L'azzurro è uscito indenne da un esordio molto insidioso come il serbo Miomir Kecmanovic, capace di strappargli due set e tenerlo in campo per tre ore e mezza. Come aveva anticipato lui stesso, però, i primi turni di uno Slam non sono mai facili - specialmente non avendo giocato match ufficiali di preparazione - e inoltre c'era la tensione di debuttare sul Centrale di Wimbledon da campione in carica. Ciò che conta, dunque, è aver vinto ed essersi guadagnato l'accesso al turno seguente. Sulla sua strada l'azzurro troverà il numero 53 del mondo, reduce dalla semifinale a Maiorca e vittorioso al debutto contro il qualificato Tristan Boyer.