Sinner-Borges, secondo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jannik Sinner affronterà il portoghese Nuno Borges al secondo turno di Wimbledon. L'azzurro è uscito indenne da un esordio molto insidioso come il serbo Miomir Kecmanovic, capace di strappargli due set e tenerlo in campo per tre ore e mezza. Come aveva anticipato lui stesso, però, i primi turni di uno Slam non sono mai facili - specialmente non avendo giocato match ufficiali di preparazione - e inoltre c'era la tensione di debuttare sul Centrale di Wimbledon da campione in carica. Ciò che conta, dunque, è aver vinto ed essersi guadagnato l'accesso al turno seguente. Sulla sua strada l'azzurro troverà il numero 53 del mondo, reduce dalla semifinale a Maiorca e vittorioso al debutto contro il qualificato Tristan Boyer.
Sinner-Borges, data e orario
La sfida tra Sinner e Borges, valida per il secondo turno di Wimbledon, è in programma mercoledì 1 luglio con orario e campo ancora da definire.
Sinner-Borges, i precedenti
I due giocatori si sono affrontati una sola volta in carriera, in occasione dell'ATP 250 di Sofia nel 2022: vinse Jannik per 6-3 6-4.
Dove vedere il match in tv
Tutte le partite di Wimbledon sono trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.
Wimbledon, il montepremi
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALE – €2.086.255
VITTORIA – €4.172.510