Sinner-Brooksby diretta Wimbledon, segui la sfida di Jannik. Tennis oggi LIVE
È il giorno di Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. Il numero uno al mondo, prima testa di serie del tabellone e campione in carica, è reduce dal successo in tre set, non senza difficoltà, sul portoghese Nuno Borges. L'avventura dell'altoatesino prosegue oggi - venerdì 3 luglio - contro lo statunitense Jenson Brooksby (n.81 Atp), vittorioso contro la testa di serie numero 31 del tabellone, il peruviano Ignacio Buse. In palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale del terzo torneo Slam stagionale. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
15:15
Brooksby, il percorso a Wimbledon
Primo turno: Brooksby b. Vukic (Aus) 7-6 (7), 6-1, 6-1
Secondo turno: Brooksby b. Buse (Per) 6-2, 6-2, 6-3
15:05
Sinner, il percorso a Wimbledon
Primo turno: Sinner b. Kecmanovic (Ser) 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3
Secondo turno: Sinner b. Borges (Por) 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4
14:55
Wimbledon, il montepremi
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITORE – €4.172.510
14:45
Sinner e i motivi del malore a Parigi: "Ora so cosa mi è successo. Potrebbe succedere di nuovo"
Le parole in conferenza stampa del numero uno al mondo dopo il successo in tre set su Nuno Borges al secondo turno di Wimbledon. LEGGI TUTTO
14:30
Sinner-Brooksby, i precedenti
Jannik ha vinto l'unico confronto diretto con Jensen, risalente alla semifinale del torneo di Washington del 2021: 7-6 (2), 6-1 il punteggio in favore dell'attuale numero uno al mondo.
14:15
Sinner-Brooksby: dove vedere la partita in tv e streaming
La partita del numero uno al mondo, nonché tutte quelle del torneo di Wimbledon, è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.
14:00
Wimbledon, Sinner sfida Brooksby al terzo turno: data e orario
La sfida tra il numero uno al mondo e lo statunitense, valida per il terzo turno di Wimbledon, è in programma oggi - venerdì 3 luglio - come seconda partita di giornata sul Campo 1 di Church Road, al termine dell'incontro del singolare femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la giapponese Naomi Osaka. Jannik e Jensen attesi dunque in campo non prima delle 15:30 italiane.