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Wimbledon, Sinner si allena con un giovane italiano alla vigilia degli ottavi

Per preparare il match con Mochizuki, il numero uno al mondo ha scelto come sparring partner il classe 2008 Raffaele Ciurnelli
2 min
Tagsjannik sinnerWimbledon

La seconda settimana di Wimbledon si appresta a cominciare e Jannik Sinner vuole farsi trovare pronto per gli impegni che lo attendono. Dopo i sofferti successi ai danni di Miomir Kecmanovic e Nuno Borges, l'azzurro ha mostrato segnali di crescita nella sfida di terzo turno contro Jenson Brooksby, portata a casa in tre set. Sinner è ora atteso dall'ottavo di finale contro Shintaro Mochizuki, qualificato giapponese numero 151 del mondo che ha sconfitto a sorpresa Rafa Jodar. Alla vigilia del match, il numero uno al mondo ha deciso di allenarsi sul Campo 2 di Aorangi Park con un connazionale.

Chi è Raffaele Ciurnelli

Jannik ha scelto come sparring partner Raffaele Ciurnelli, promettente tennista italiano nato nel 2008 che si è affermato come uno dei migliori Under 18. Presente a Wimbledon per il torneo junior - debutterà domenica contro il bulgaro Kisimov -, si distingue per il rovescio a una mano e di recente ha iniziato a disputare i primi tornei ATP. A Londra ha inoltre avuto l'opportunità di condividere una sessione d'allenamento con Sinner. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile dato che già lo scorso anno il numero uno al mondo optò per allenarsi con un giovane italiano ad Aorangi Park: in quel caso fu Jacopo Vasamì, mancino come colui che sarebbe stato il suo prossimo avversario, ovvero Ben Shelton.

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