Wimbledon, Sinner si allena con un giovane italiano alla vigilia degli ottavi

La seconda settimana di Wimbledon si appresta a cominciare e Jannik Sinner vuole farsi trovare pronto per gli impegni che lo attendono. Dopo i sofferti successi ai danni di Miomir Kecmanovic e Nuno Borges, l'azzurro ha mostrato segnali di crescita nella sfida di terzo turno contro Jenson Brooksby , portata a casa in tre set. Sinner è ora atteso dall'ottavo di finale contro Shintaro Mochizuki , qualificato giapponese numero 151 del mondo che ha sconfitto a sorpresa Rafa Jodar. Alla vigilia del match, il numero uno al mondo ha deciso di allenarsi sul Campo 2 di Aorangi Park con un connazionale .

Chi è Raffaele Ciurnelli

Jannik ha scelto come sparring partner Raffaele Ciurnelli, promettente tennista italiano nato nel 2008 che si è affermato come uno dei migliori Under 18. Presente a Wimbledon per il torneo junior - debutterà domenica contro il bulgaro Kisimov -, si distingue per il rovescio a una mano e di recente ha iniziato a disputare i primi tornei ATP. A Londra ha inoltre avuto l'opportunità di condividere una sessione d'allenamento con Sinner. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile dato che già lo scorso anno il numero uno al mondo optò per allenarsi con un giovane italiano ad Aorangi Park: in quel caso fu Jacopo Vasamì, mancino come colui che sarebbe stato il suo prossimo avversario, ovvero Ben Shelton.