Sinner in semifinale a Wimbledon: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv
Per la terza volta in carriera Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale a Wimbledon. L'azzurro ha proseguito la sua difesa del titolo battendo in tre set lottati il tedesco Jan-Lennard Struff, bravo a dargli del filo da torcere in un match che si è rivelato decisamente più complicato di quanto sperato. Sinner ne è però uscito senza correre grossi rischi, centrando così la decima semifinale in carriera a livello Slam. Il numero uno al mondo deve ancora attendere per scoprire il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dal match che mette di fronte il canadese Felix Auger-Aliassime e il serbo Novak Djokovic, rispettivamento numero 3 e 7 del seeding.
Sinner in semifinale, data e orario
La prossima partita di Jannik Sinner, valida per la semifinale di Wimbledon, è in programma venerdì 9 luglio sul Centrale con orario ancora da definire.
Dove vedere il match di Sinner in tv
Tutti gli incontri di Wimbledon vengono trasmessi in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. Per quanto riguarda la semifinale, il canale di riferimento è il 201, ovvero Sky Sport Uno.
Wimbledon, il montepremi
PRIMO TURNO – €92.722
SECONDO TURNO – €146.038
TERZO TURNO – €214.421
OTTAVI DI FINALE – €347.309
QUARTI DI FINALE – €556.335
SEMIFINALE – €1.043.128
FINALISTA – €2.086.255
VINCITORE – €4.172.510