Sinner in semifinale a Wimbledon: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la terza volta in carriera Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale a Wimbledon. L'azzurro ha proseguito la sua difesa del titolo battendo in tre set lottati il tedesco Jan-Lennard Struff, bravo a dargli del filo da torcere in un match che si è rivelato decisamente più complicato di quanto sperato. Sinner ne è però uscito senza correre grossi rischi, centrando così la decima semifinale in carriera a livello Slam. Il numero uno al mondo deve ancora attendere per scoprire il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dal match che mette di fronte il canadese Felix Auger-Aliassime e il serbo Novak Djokovic, rispettivamento numero 3 e 7 del seeding.