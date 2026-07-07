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martedì 7 luglio 2026
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Sinner in semifinale a Wimbledon: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo continua a vincere e si porta a sole due vittorie dal bis sui prati londinesi: dopo Struff, sul suo cammino trova ora un top 10
2 min
Tagsjannik sinnerWimbledon

Per la terza volta in carriera Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale a Wimbledon. L'azzurro ha proseguito la sua difesa del titolo battendo in tre set lottati il tedesco Jan-Lennard Struff, bravo a dargli del filo da torcere in un match che si è rivelato decisamente più complicato di quanto sperato. Sinner ne è però uscito senza correre grossi rischi, centrando così la decima semifinale in carriera a livello Slam. Il numero uno al mondo deve ancora attendere per scoprire il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dal match che mette di fronte il canadese Felix Auger-Aliassime e il serbo Novak Djokovic, rispettivamento numero 3 e 7 del seeding.

Sinner in semifinale, data e orario

La prossima partita di Jannik Sinner, valida per la semifinale di Wimbledon, è in programma venerdì 9 luglio sul Centrale con orario ancora da definire.

Dove vedere il match di Sinner in tv

Tutti gli incontri di Wimbledon vengono trasmessi in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. Per quanto riguarda la semifinale, il canale di riferimento è il 201, ovvero Sky Sport Uno.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – €92.722

SECONDO TURNO –  €146.038

TERZO TURNO – €214.421

OTTAVI DI FINALE –  €347.309

QUARTI DI FINALE –  €556.335

SEMIFINALE – €1.043.128

FINALISTA –  €2.086.255

VINCITORE –  €4.172.510

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

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