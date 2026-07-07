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martedì 7 luglio 2026
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Un bambino grida "Jannik" dagli spalti: la reazione di Sinner conquista tutti

Nel bel mezzo del quarto di finale di Wimbledon contro Struff, un piccolo tifoso in tribuna ha chiamato l'azzurro: ecco come ha reagito Jan
2 min
Tagsjannik sinnerWimbledon

Se Jannik Sinner ha vinto negli ultimi due anni il premio Fans' Favourite, riservato appunto al tennista preferito dei tifosi, uno dei motivi è proprio l'occhio di riguardo che ha nei loro confronti. Lo ha dimostrato in occasione del quarto di finale di Wimbledon contro Jan-Lennard Struff, vinto per 7-5 7-6 6-3; ma non prima o dopo la partita, bensì nel bel mezzo! È diventata presto virale la reazione del numero uno al mondo al grido dagli spalti di un piccolo tifoso. Il pubblico presente sul Campo 1 ha applaudito, mentre sui social sono arrivati tanti complimenti per il gesto dell'azzurro.

Cos'è successo durante Sinner-Struff

Durante il terzo set, mentre Jannik si apprestava a servire, dalle tribune è arrivato un incitamento speciale. Un bambino piccolo ha gridato "Jannik", catturando immediatamente l'attenzione dei presenti. Sinner, che guardava in quella direzione, non ha potuto fare a meno di accorgersene e, con la pallina in mano, gli ha rivolto un saluto. Il gesto non è passato inosservato e ha suscitato gli applausi degli spettatori, che hanno apprezzato la premura dell'azzurro, il quale nonostante la tensione del match (Struff non sarà Alcaraz, ma c'era comunque in palio una semifinale di Wimbledon) ha regalato questo momento indimenticabile al bambino.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

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