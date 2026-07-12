Nel giardino di Jannik

È il primo appuntamento con lo Slam. Suona strano per il numero uno del mondo, ma in questo 2026 Sinner ha infilato successi in serie nei Masters 1000 e nessuna finale nei tornei più importanti del circuito: eliminato da Djokovic in semifinale in Australia, in debito di energie a Parigi e battuto da Cerundolo al secondo turno. Wimbledon ancora una volta arriva al momento giusto. L’anno scorso è servito per superarare la sconfitta de