Sinner vince Wimbledon, quanto ha guadagnato: la cifra è incredibile

Per il secondo anno consecutivo è Jannik Sinner il campione di Wimbledon. L'azzurro ha coronato un torneo quasi perfetto con il successo in finale ai danni di Alexander Zverev, battuto con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 dopo tre ore e 43 minuti di gioco. Sinner archivia così la sfortunata parentesi parigina e riprende da dove aveva lasciato: sesto titolo stagionale ma soprattutto primo Slam. Pur essendo stato l'indiscusso dominatore del circuito per mesi, non aveva infatti ancora trionfato in un Major. Prima dell'uscita di scena al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, era stato sconfitto da Novak Djokovic in una semifinale stregata dell'Australian Open, finita al quinto set. Ora però Jannik ha finalmente in bacheca uno Slam nel 2026: è il quinto della carriera e il secondo sui prati di Church Road dopo quello del 2025 in finale su Carlos Alcaraz.