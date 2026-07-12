Sinner vince Wimbledon, quanto ha guadagnato: la cifra è incredibile
Per il secondo anno consecutivo è Jannik Sinner il campione di Wimbledon. L'azzurro ha coronato un torneo quasi perfetto con il successo in finale ai danni di Alexander Zverev, battuto con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 dopo tre ore e 43 minuti di gioco. Sinner archivia così la sfortunata parentesi parigina e riprende da dove aveva lasciato: sesto titolo stagionale ma soprattutto primo Slam. Pur essendo stato l'indiscusso dominatore del circuito per mesi, non aveva infatti ancora trionfato in un Major. Prima dell'uscita di scena al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, era stato sconfitto da Novak Djokovic in una semifinale stregata dell'Australian Open, finita al quinto set. Ora però Jannik ha finalmente in bacheca uno Slam nel 2026: è il quinto della carriera e il secondo sui prati di Church Road dopo quello del 2025 in finale su Carlos Alcaraz.
Quanto ha guadagnato Sinner
In termini economici, il successo di quest'anno è molto più redditizio rispetto a quello del 2026. Sinner ha infatti guadagnato la maxi cifra di 4 milioni 248 mila euro, lievitata del 20% rispetto a quella che spettava al vincitore di Wimbledon dodici mesi fa. Così facendo, Jannik si porta a un passo dall'abbattere il muro dei 70 milioni di dollari guadagnati in carriera a livello di prize money. L'azzurro ha infine incamerato anche 2.000 punti molto preziosi in chiave ranking, che gli consentono di allungare proprio su Zverev - nuovo numero 2 a partire da lunedì, scavalcando Alcaraz - e consolidare il proprio status di leader. Per quanto riguarda il tedesco, infine, potrà consolarsi per la sconfitta con un assegno da 2 milioni 124 mila euro.