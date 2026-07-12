Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 12 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Come cambia la classifica ATP dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon

L'azzurro si conferma campione sui prati londinesi grazie al successo ai danni di Zverev: ecco quanti punti di vantaggio ha nel ranking ATP
2 min
Tagsjannik sinnerWimbledonalexander zverev

E doppietta sia. Jannik Sinner si laurea campione a Wimbledon per il secondo anno consecutivo e conquista il suo primo Slam stagionale. In un 2026 dominato in lungo e in largo - con la vittoria di tutti e cinque i Masters 1000 disputati -, all'azzurro mancava solo un acuto nei Major. Dopo la sconfitta contro Novak Djokovic in semifinale a Melbourne e il malore nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, è finalmente riuscito a sollevare un trofeo sui prati londinesi. Lo ha fatto battendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4. Trentesimo titolo in carriera per Sinner, che festeggia anche il suo quinto Slam e le 100 vittorie in carriera nei Major. Oltre a un assegno da capogiro, Sinner ha incamerato anche 2.000 punti di grande importante in ottica classifica ATP.

Le novità nel ranking ATP

Grazie al titolo a Wimbledon, Sinner consolida il suo primato: non guadagna punti, dato che anche lo scorso anno aveva trionfato a Londra, ma non ne perde neppure. Resterà dunque al comando a quota 13.450 punti, con un sostanzioso vantaggio su Alexander Zverev. Il tedesco, che grazie alla finale raggiunta si è garantito il sorpasso ai danni dell'infortunato Carlos Alcaraz, è secondo a quota 8.480 punti, quasi 5.000 in meno dell'azzurro. Lo spagnolo, terzo, ne ha invece 8.160, ma è destinato a perderne ancora se non dovesse riuscire a rientrare in tempo per Cincinnati. La vittoria di Jannik è però importante soprattutto in chiave Race perché gli permette di salire a quota 7.950 punti e tenere a debita distanza Zverev. In caso di vittoria del tedesco, invece, il gap tra i due sarebbe stato di appena 10 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Federer si allena a Wimbledon, social impazzitiSinner, il gesto di rispetto per Djokovic

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS