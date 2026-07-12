Come cambia la classifica ATP dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon

E doppietta sia. Jannik Sinner si laurea campione a Wimbledon per il secondo anno consecutivo e conquista il suo primo Slam stagionale. In un 2026 dominato in lungo e in largo - con la vittoria di tutti e cinque i Masters 1000 disputati -, all'azzurro mancava solo un acuto nei Major. Dopo la sconfitta contro Novak Djokovic in semifinale a Melbourne e il malore nel secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo, è finalmente riuscito a sollevare un trofeo sui prati londinesi. Lo ha fatto battendo in finale Alexander Zverev con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4. Trentesimo titolo in carriera per Sinner, che festeggia anche il suo quinto Slam e le 100 vittorie in carriera nei Major. Oltre a un assegno da capogiro, Sinner ha incamerato anche 2.000 punti di grande importante in ottica classifica ATP.