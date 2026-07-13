Sinner conquista Wimbledon 2026 e la famiglia reale: cosa gli hanno detto Kate Middleton e i figli

Jannik Sinner non ha conquistato soltanto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon . Dopo il trionfo in finale contro Alexander Zverev , il numero uno del tennis mondiale è stato protagonista anche di uno dei momenti più significativi del torneo: l'incontro con il principe William, Kate Middleton e i giovani George e Charlotte, scesi in campo per congratularsi con il campione italiano al termine della premiazione.

Cosa ha detto Kate Middleton a Sinner a Wimbledon 2026

Come da tradizione, è stata la Principessa del Galles a consegnare il trofeo al vincitore del torneo maschile. Dopo la cerimonia, Kate Middleton si è fermata a parlare con Sinner, elogiando non solo la sua vittoria, ma anche il valore del suo esempio per le nuove generazioni. "Hai disputato un torneo fantastico, davvero, davvero congratulazioni. Spero che ora tu possa concederti una bella pausa", ha detto la nuora di re Carlo all'azzurro. Poi il riferimento ai figli George e Charlotte, presenti con lei nel Royal Box: "È davvero fonte di ispirazione per i bambini vedere il tennis giocato a questo livello". Parole che hanno sottolineato l'ammirazione della famiglia reale britannica nei confronti del campione altoatesino, sempre più protagonista anche fuori dal campo.

Cosa si sono detti Sinner e i principi George e Charlotte

Conclusa la premiazione, Sinner ha continuato a stringere tra le mani il trofeo mentre si intratteneva con i giovani principi. È stato lui stesso a raccontare il contenuto della conversazione. "Ho chiesto ai ragazzi se giocassero ancora. Erano molto contenti e sì, mi hanno detto che continuano a farlo", ha spiegato il tennista. In particolare, il principe George, 12 anni, ha risposto con entusiasmo: "Sì, certo che gioco ancora", aggiungendo insieme alla sorella Charlotte che entrambi scendono in campo nei fine settimana. Una passione, quella per il tennis, ereditata proprio da mamma Kate, grande amante di questo sport. Sinner ha anche sottolineato quanto sia speciale disputare una finale davanti ai membri della monarchia britannica e al pubblico del Centre Court. "Si vede che amano davvero questo sport. È esattamente quello che proviamo noi giocatori quando vediamo persone così appassionate seguire una partita di tennis", ha raccontato. Il numero uno del mondo ha poi evidenziato il valore simbolico della presenza del Royal Box durante la finale: "Restare lì per quattro ore, sotto il sole e il caldo, a seguire una partita come questa è qualcosa di incredibile. Avere l'intero Royal Box presente rende tutto ancora più speciale. Anche per questo noi amiamo giocare a tennis".