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mercoledì 15 luglio 2026
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Furlan esclusivo: “Sinner? Una versione più potente e migliore di Djokovic”

L'intervista all'allenatore e talent di Sky che ha seguito le partite degli azzurri a Wimbledon
Alessandro Nizegorodcew
1 min
TagsFurlanIntervista

«Sinner è il Djokovic 2.0. Considero Jannik la versione evoluta di Nole: giocano in maniera simile, muovono tanto la palla, entrambi hanno migliorato il servizio nel corso della loro carriera. Sinner, però, è più potente, la sua palla va più veloce». Renzo Furlan, ex n.19 ATP e commentatore tecnico a Wimbledon per Sky Sport, parla così del

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