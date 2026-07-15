Furlan esclusivo: “Sinner? Una versione più potente e migliore di Djokovic”

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«Sinner è il Djokovic 2.0. Considero Jannik la versione evoluta di Nole: giocano in maniera simile, muovono tanto la palla, entrambi hanno migliorato il servizio nel corso della loro carriera. Sinner, però, è più potente, la sua palla va più veloce». Renzo Furlan, ex n.19 ATP e commentatore tecnico a Wimbledon per Sky Sport, parla così del Sblocca tutta l'intervista esclusiva - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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