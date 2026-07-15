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Sinner al J Medical di Torino: controlli di routine dopo Wimbledon

In seguito al trionfo nello Slam londinese, Jannik si è recato presso la struttura per un semplice check-up: il racconto della sua mattinata
2 min
Tagsjannik sinner

Mattinata di controlli per Jannik Sinner, che tre giorni dopo la vittoria contro Alexander Zverev nella finale di Wimbledon si è recato al J Medical di Torino. Rispetto al post-Roland Garros, quando si era sottoposto a una serie di accertamenti presso il San Raffaele di Milano in seguito al malore accusato, stavolta per il tennista azzurro si è trattato di un semplice controllo di routine. Arrivato presso la struttura torinese molto presto, prima delle 8 del mattino, è andato via dopo un paio d'ore, verso le 10:30. Come di consueto, non si è fatto problemi a scattare qualche foto con i tifosi presenti al di fuori del J Medical, i quali gli hanno fatto i complimenti per il trionfo londinese

Sinner, prossimo torneo e piani futuri

Per Jannik è previsto ora qualche giorno di riposo dopo le fatiche londinesi. L'unico dubbio che rimane da sciogliere è legato alla sua presenza in Canada: da un lato c'è il desiderio di giocare il torneo di Montreal per tentare di riuscire nell'impresa di vincere tutti e nove i Masters 1000 della stagione, mai realizzata da nessuno. Dall'altro, invece, va considerato che l'obiettivo principale rimane lo US Open, perciò alla base della programmazione di Sinner ci sarà il desiderio di arrivare nelle migliori condizioni possibili a New York. Dopo la finale di Wimbledon, Simone Vagnozzi aveva detto ai microfoni di Sky che la scelta sarebbe stata fatta lunedì. Con ogni probabilità, Jannik e il suo team hanno dunque già preso una decisione e nelle prossime settimane la comunicheranno. L'unica certezza, al momento, è che Sinner prenderà parte al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto.

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