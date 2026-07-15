L’emozione di Sinner in videochiamata con il papà per fargli vedere il Centrale di Wimbledon: il gesto svelato da Cahill

Proprio come lo scorso anno, pochi giorni dopo la conclusione del torneo di Wimbledon , Darren Cahill ha pubblicato sul suo profilo Instagram una carrellata di foto inedite relative all'esperienza londinese del team Sinner . Nel 2025, quando Jannik aveva conquistato il suo primo titolo sui prati di Church Road grazie al successo in finale ai danni di Carlos Alcaraz, aveva condiviso una serie di foto "private" , ad esempio di Sinner nella vasca ghiacciata o intento a schiacciare un pisolino. Stavolta, invece, spicca un video in cui il numero uno al mondo fa una videochiamata con papà Hanspeter direttamente dal Centrale di Wimbledon . Nel filmato si vede Sinner che mostra il campo più famoso del mondo in tutto il suo splendore al padre, collegato dal Trentino Alto-Adige: un gesto ricco di emozione e che in parte compensa l'assenza dei genitori nel Royal Box (erano stati invitati, ma Jannik ha spiegato che non avrebbero mai accettato) per la partita inaugurale.

Gli altri video postati da Cahill

Dai prati di Wimbledon si è passati poi a quelli del campo da golf, con Sinner immortalato mentre manda una palla in buca - tra risate e sorrisi - al fianco dell'ex giocatrice australiana Rennae Stubbs. C'è poi Jannik che scatta una foto a... se stesso su un cartellone pubblicitario a bordo strada, che parla con Novak Djokovic scendendo le scale e che abbraccia proprio Darren dopo il trionfo in finale. Infine, risalta una foto del team Sinner sorridente in piscina, in cui non passa inosservato un dettaglio: Simone Vagnozzi è vestito e non si è neppure tolto le scarpe! Neanche a dirlo, i fan si sono scatenati nei commenti, complimentandosi con Cahill e ringraziandolo per il suo contributo alla vittoria di Jannik. "Il miglior coach di sempre" si legge in un commento. "Grazie di tutto" recita un altro.