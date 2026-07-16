Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pegula stupita da Sinner: “Incredibile quanto sia migliorato nel servizio”

La tennista americana ha faticato a spiegarsi i progressi di Jannik su un colpo del genere: "Ogni volta che lo guardo fa un ace..."
2 min
Tagsjannik sinnerJessica Pegula

Il servizio di Jannik Sinner ha stregato tutti: tifosi, addetti ai lavori e persino altri tennisti. In occasione dell'ultimo episodio del podcast The Player's Box, una delle quattro host - la tennista americana Jessica Pegula, numero 3 del mondo - ha elogiato gli enormi progressi dell'azzurro. "Il suo servizio è assurdo. Dovremmo istituire un premio per il colpo più migliorato del circuito e darlo al suo servizio - ha commentato Pegula, che poi si è soffermata su un aspetto in particolare - Quando serve da sinistra, la sua prima a uscire è pazzesca. So che quello è il suo angolo preferito, eppure ogni volta che lo guardo sono sempre convinta che non ci riproverà. Invece fa sempre un ace". Ciò che emerge dalle parole della giocatrice americana è genuina incredulità: "Non faccio a meno di chiedermi come sia possibile che il suo servizio sia migliorato così tanto. Non me lo spiego".

Keys: "Ho sentito Cahill dire che..."

Ha poi preso la parola Madison Keys, altra tennista americana presenza fissa del podcast. "Credo di aver sentito Darren Cahill parlare del servizio di Sinner quando ha iniziato a lavorare con lui. Aveva detto che una delle cose principali da migliorare era proprio il servizio". In seguito ha aggiunto: "Sostanzialmente hanno individuato qualcuno da osservare e poi hanno semplicemente cercato di imitarne il servizio. Lui ha scelto John Isner e ha detto: 'Ci siamo'". Infine, la campionessa dell'Australian Open 2025 ha messo in luce un aspetto cruciale alla base di questo miglioramento: "È assurdo che il numero uno al mondo, o comunque uno dei migliori, sia disposto a cambiare le cose. Una persona arriva e gli dice 'dovremmo apportare una piccola modifica'. E lui risponde 'ok, nessun problema'"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Zverev, vacanza con Nadal dopo WimbledonSinner si scatena nel ballo dei campioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS