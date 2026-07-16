Pegula stupita da Sinner: “Incredibile quanto sia migliorato nel servizio”

Il servizio di Jannik Sinner ha stregato tutti : tifosi, addetti ai lavori e persino altri tennisti. In occasione dell'ultimo episodio del podcast The Player's Box, una delle quattro host - la tennista americana Jessica Pegula , numero 3 del mondo - ha elogiato gli enormi progressi dell'azzurro . "Il suo servizio è assurdo. Dovremmo istituire un premio per il colpo più migliorato del circuito e darlo al suo servizio - ha commentato Pegula , che poi si è soffermata su un aspetto in particolare - Quando serve da sinistra, la sua prima a uscire è pazzesca. So che quello è il suo angolo preferito, eppure ogni volta che lo guardo sono sempre convinta che non ci riproverà. Invece fa sempre un ace ". Ciò che emerge dalle parole della giocatrice americana è genuina incredulità: "Non faccio a meno di chiedermi come sia possibile che il suo servizio sia migliorato così tanto. Non me lo spiego".

Keys: "Ho sentito Cahill dire che..."

Ha poi preso la parola Madison Keys, altra tennista americana presenza fissa del podcast. "Credo di aver sentito Darren Cahill parlare del servizio di Sinner quando ha iniziato a lavorare con lui. Aveva detto che una delle cose principali da migliorare era proprio il servizio". In seguito ha aggiunto: "Sostanzialmente hanno individuato qualcuno da osservare e poi hanno semplicemente cercato di imitarne il servizio. Lui ha scelto John Isner e ha detto: 'Ci siamo'". Infine, la campionessa dell'Australian Open 2025 ha messo in luce un aspetto cruciale alla base di questo miglioramento: "È assurdo che il numero uno al mondo, o comunque uno dei migliori, sia disposto a cambiare le cose. Una persona arriva e gli dice 'dovremmo apportare una piccola modifica'. E lui risponde 'ok, nessun problema'"