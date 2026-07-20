Sinner scavalca Hewitt: 81 settimane da numero uno al mondo, Jannik entra nella top 10 di sempre
Nuovo record per Jannik Sinner, che lunedì 20 luglio ha cominciato la sua ottantunesima settimana da numero uno del mondo nel ranking ATP. Dopo aver agganciato Lleyton Hewitt a quota 80 grazie al trionfo a Wimbledon, l'azzurro ha superato l'australiano e ha scritto un'altra pagina di storia. Da quando le classifiche mondiali vengono calcolate dal computer, ovvero dal 1973, soltanto altri nove tennisti hanno trascorso più tempo di Sinner in vetta al ranking. Sinner, certo di restare al comando ancora per diverso tempo visti i circa 5.000 punti di vantaggio sul secondo posto occupato da Alexander Zverev, mette ora nel mirino Andre Agassi, nono nella classifica all-time con 101 settimane da numero 1 del mondo.
Ranking: le novità della settimana
Così come Sinner, anche Flavio Cobolli resta saldamente in top 10, al nono posto. Perde una posizione Lorenzo Musetti, che scivola al numero 15, mentre ne perde tre Luciano Darderi, ora 21°. Gli altri due italiani in top 50 sono Matteo Arnaldi (33°) e Matteo Berrettini (42°), mentre completano la compagine azzurra in top 100 Lorenzo Sonego (77°) e Mattia Bellucci (79°). Da segnalare poi il balzo in avanti di Stefanos Tsitsipas (+34, ora 51°) grazie al titolo a Gstaad, e il ritorno in top 15 di Andrey Rublev (ora 14°), giustiziere proprio di Darderi in finale a Bastad.
La top 10 aggiornata e gli altri italiani
1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (--)
2. Alexander Zverev (Ger) 8.480 (--)
3. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (--)
4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (--)
5. Alex De Minaur (Aus) 4.110 (--)
6. Ben Shelton (Usa) 3.770 (--)
7. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (--)
8. Daniil Medvedev (Rus) 3.670 (--)
9. Flavio Cobolli (Ita) 3.460 (--)
10. Taylor Fritz (Usa) 3.365 (--)
15. Lorenzo Musetti 2.315 (-1)
21. Luciano Darderi 2.125 (-3)
33. Matteo Arnaldi 1.399 (+1)
42. Matteo Berrettini 1.075 (+1)
77. Lorenzo Sonego 758 (+6)
79. Mattia Bellucci 751 (+1)
138. Andrea Pellegrino 446 (--)
149. Francesco Maestrelli 391 (--)