Sinner scavalca Hewitt: 81 settimane da numero uno al mondo, Jannik entra nella top 10 di sempre

Nuovo record per Jannik Sinner, che lunedì 20 luglio ha cominciato la sua ottantunesima settimana da numero uno del mondo nel ranking ATP. Dopo aver agganciato Lleyton Hewitt a quota 80 grazie al trionfo a Wimbledon, l'azzurro ha superato l'australiano e ha scritto un'altra pagina di storia. Da quando le classifiche mondiali vengono calcolate dal computer, ovvero dal 1973, soltanto altri nove tennisti hanno trascorso più tempo di Sinner in vetta al ranking. Sinner, certo di restare al comando ancora per diverso tempo visti i circa 5.000 punti di vantaggio sul secondo posto occupato da Alexander Zverev, mette ora nel mirino Andre Agassi, nono nella classifica all-time con 101 settimane da numero 1 del mondo.