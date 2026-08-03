Sinner e la verità sull'esame della patente per la moto, l'insegnante di guida: "È stato sempre bocciato perché..."

"Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi se hai una Vespa Special che ti toglie i problemi...", cantavano i Lunapop nella famosissima canzone 50 Special. Un ritornello che si addice perfettamente allo stile di vita di Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo che sui campi da tennis non ha rovali, ma invece su strada ha un ostacolo al momento invalcabile: la patente della moto. "Prima di venire a Londra sono stato bocciato per la quarta volta all'esame della moto... forse è meglio se continuo a giocare a tennis!" ha detto Jannik Sinner, tra le risate della sala, durante la super elegante Champions' Dinner post Wimbledon, dopo aver conquistato il double del prestigiosissimo torneo inglese e diventare il primo tennista tricolore a compiere l'impresa di vincerlo per due volte di fila.

"Mi dispiacerebbe se Jannik venisse bocciato una quinta volta..."

Jannik e gli esami della Motorizzazione sono dunque una cosa a parte, due strade che a quanto pare per ora non sembrano incontrarsi. A confermalo è anche Celine Gazzotti, l'insegnante di guida dell'autoscuola con sede a Montecarlo in un'intervista al settimanale DiPiù. "Per ora, come tutti gli altri iscritti alla mia autoscuola, prima di salire su una moto dovrà partecipare alle lezioni in aula e cercare di superare l'esame di teoria che ha già fallito diverse volte - ha detto Celine -. Mentre per quella della macchina ci ​​era riuscito al secondo tentativo, dopo avere inizialmente fatto otto errori al primo esame di teoria. La verità è che, fino a oggi, Jannik ha sempre cercato di prepararsi da solo all'esame. Prima di venire da me era iscritto a un'altra autoscuola dove, però, non tenevano lezioni teoriche in aula. Si è sempre presentato all'esame studiando “da privatista” e secondo me è per quello che è sempre stato bocciato. Il prossimo esame lo farà dopo avere seguito le mie lezioni, non ho la certezza che verrà promosso, ma studiando con me qualche possibilità in più la avrà di certo. Il quinto tentativo? Non glielo so dire con certezza, prima devo valutare a che punto è la sua preparazione e poi lo scriverò all'esame. Mi dispiacerebbe se venisse bocciato per la quinta volta..." Sembra quindi che vedremo ancora per un periodo Jannik scorrazzare in Vespa con la fidanzata Laila Hasanovic.