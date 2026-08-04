Sinner torna a Milano per controlli medici: ecco come sta Jannik in vista degli Usa

Jannik Sinner questa mattina è tornato a Milano per dei controlli medici, ma non c’è nessun allarme. Era tutto programmato in vista della partenza domenica per gli Usa. La stagione sul cemento è alle porte, e il numero uno al mondo non vuole lasciare nulla al caso. Dopo la vittoria a Wimbledon e il meritato riposo, è pronto a tornare in campo. A Cincinnati a metà agosto inizia il Masters 1000 (in programma dal 13 al 23): il suo debutto dovrebbe avvenire tra il 15 e il 16 agosto, 34 o 35 giorni dopo la finale di Wimbledon vinta contro Zverev. Poi c’è l’obiettivo più grande, gli Us Open a New York (dal 30 agosto al 13 settembre), ultimo Slam dell’anno. In questo lungo stop Sinner ha recuperato le energie spese nella lunga e intensa cavalcata della prima metà della stagione e poi ha preparato scrupolosamente la seconda parte, che sta per iniziare.