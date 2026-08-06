Zverev out a Montreal, Sinner numero uno al mondo anche dopo gli Us Open: tutti i calcoli del ranking Atp

Jannik Sinner resterà numero uno al mondo almeno fino al termine degli Us Open . Lo ha certificato la prematura sconfitta di Alexander Zverev nel Masters 1000 di Montreal, per mano di Tallon Griekspoor. Pur essendo molto lontano dalla vetta, la matematica sorrideva al tedesco, che in caso di tripletta tra Canada, Cincinnati e US Open avrebbe potuto scavalcare Sinner . Così invece non sarà, anzi Sascha saluta il Canada con un ritardo di 5.360 punti da Jannik e di 70 da Carlos Alcaraz, tornato in seconda posizione questa settimana per un motivo particolare ma destinato a scivolare a breve in terza piazza dopo il forfait a Cincinnati. Numeri alla mano, Sinner si terrà stretta la vetta della classifica mondiale fino all’ATP 500 di Pechino (30 settembre- 6 ottobre).

Ranking ATP: i calcoli per il numero uno

Quando il nuovo ranking verrà pubblicato - al termine del Masters 1000 di Montreal -, Sinner sarà primo con 13.450 punti. Alle sue spalle Alcaraz, secondo a quota 8.160, poi Zverev, terzo a 8.090. E a prescindere da come andranno i due prossimi tornei (Cincinnati e New York), dove tutti e tre i giocatori avranno un bel po' di punti da difendere, Jannik ha già la certezza di rimanere sul trono al termine del quarto Slam stagionale. Diversa la situazione nella Race, che mette in palio il numero uno del mondo a fine anno. Lì Zverev dista esattamente 1.400 punti da Sinner e proverà a impensierirlo (e scavalcarlo) già nel prosieguo della tournée sul cemento nordamericano. Il favorito resta però l'azzurro, il quale a sua volta tenterà di allungare sul rivale e consolidare la propria leadership.