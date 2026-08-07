Cahill rivela: "Sinner? Ogni tanto fa sparire qualche carta. A Las Vegas lo caccerebbero"

"Dobbiamo stare attenti a Jannik. È un po' uno da giochi di prestigio. Ogni tanto sparisce qualche carta mentre giochiamo e bisogna tenerlo d'occhio. Di solito, quando sorride sappiamo che qualcosa non è filato liscio, che qualcosa è stato sostituito". Eccolo l'altro lato di Sinner , raccontato dal super coach Darren Cahill , soprannominato papà dai tifosi del numero uno al mondo. L'australiano ha svelato alcuni retroscena sul tennista italiano durante un'intervista concessa a Matthew Futterman , per il suo libro The Cruelest Game: Chasing Greatness in Professional Tennis (Il gioco più crudele: inseguire la grandezza nel tennis professionistico). Cahill, nelle parole riportate da Vanity Fair, rivela anche che Jannik non è così bravo a bleffare: "Lo caccerebbero da un casinò di Las Vegas abbastanza in fretta".

Cahill su Sinner: "Riesce sempre a reagire dopo una sconfitta"

Senza bleffare, Sinner aveva annunciato che il 2025 sarebbe stata l'ultima stagione con Cahill. I piani però sono cambiati, perché Jannik aveva fatto una scommessa con il supercoach australiano, e in caso di vittoria a Wimbledon avrebbero proseguito insieme. Tra i due c'è grande feeling e chissà che non continuino a lavorare insieme, anche oltre il 2026: "Ciò che ci rende più orgogliosi - racconta ancora Cahill - è il modo in cui riesce sempre a reagire. Jannik non rimane abbattuto a lungo. Certo, subito dopo una sconfitta è deluso, come è normale che sia. Ma già il giorno successivo riceviamo una telefonata: ‘Va bene ragazzi, cosa facciamo adesso? Quando torniamo in campo? Su cosa lavoriamo? Qual è il prossimo obiettivo? Cosa dobbiamo migliorare? È proprio questo che rende così bello lavorare con lui. Abbiamo parlato tante volte della sua capacità di reagire ai momenti difficili, tornando ogni volta più forte, più preparato e più determinato".