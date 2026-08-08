Sinner parte per gli Usa e comincia gli allenamenti: a Cincinnati per ora giocherà, a meno che...

Jannik Sinner partirà per gli Stati Uniti . Sciolti i dubbi in merito alla programmazione dell'azzurro, che nonostante non sia al 100% dal punto di vista fisico ha comunque deciso di attenersi al piano originale e volerà oltreoceano per la parte di stagione sul cemento americano. Dopo il trionfo a Wimbledon e le meritate vacanze, Sinner ha deciso di saltare il Masters 1000 di Montreal , prediligendo invece gli allenamenti a Montecarlo in vista del rientro. Una recente visita a una clinica ortopedica a Milano aveva fatto suonare l'allarme rosso in merito alle condizioni del suo ginocchio destro , tuttavia non ci sarebbe da preoccuparsi . In questi giorni Jannik sta svolgendo al JMedical di Torino la fisioterapia che gli ha prescritto il fisiatra di fiducia, il dottor Gianluca Melegati, dopo la visita di controllo . L'unica incertezza riguarda la sua presenza a Cincinnati.

Sinner, in dubbio Cincinnati

Al momento l'intenzione di Sinner è quella di prendere parte al Masters 1000 di Cincinnati, torneo in programma dal 13 al 23 agosto a Mason, Ohio, dove lo scorso anno raggiunse la finale ma fu costretto al ritiro nel primo set contro Carlos Alcaraz. La sua decisione di partire per gli Usa riflette tale volontà, tuttavia non è ancora chiaro se sarà tra i protagonisti o meno. Verosimilmente prenderà una decisione definitiva nei prossimi giorni in base alle sue condizioni fisiche. Qualora non si sentisse al meglio o comunque non a un livello a suo dire sufficiente, potrebbe decidere di rinunciare all'appuntamento e tornare in campo direttamente allo US Open. Ciò su cui non ci sono dubbi è che farà tutto il possibile per giocare: si tratta infatti di un test importante e di un torneo che potrebbe fornire informazioni preziose in vista di Flushing Meadows, dove andrà in scena il quarto e ultimo Slam della stagione, obiettivo dichiarato dal numero uno al mondo.