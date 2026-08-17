Sinner a Torino per test sul campo e nuovi controlli: l'obiettivo restano gli Us Open

Manca sempre meno all'inizio degli Us Open e per Jannik Sinner si avvicina il momento di prendere una decisione. Al momento è confermata la sua presenza nel quarto e ultimo Slam della stagione, ma la situazione è in divenire e i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se le sue condizioni fisiche gli permetteranno effettivamente di prendere parte al torneo. All'indomani del suo venticinquesimo compleanno - ha spento le candeline il 16 agosto, pubblicando una foto sui social in cui sorrideva e ringraziava i fan per gli auguri ricevuti -, Sinner è stato avvisato allo Stampa Sporting di Torino. L'obiettivo era fare un test sul campo in modo da capire quali fossero le sue condizioni e come impostare il lavoro per la prossima settimana prima dell'eventuale partenza per l'America.