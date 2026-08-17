Sinner a Torino per test sul campo e nuovi controlli: l'obiettivo restano gli Us Open
Manca sempre meno all'inizio degli Us Open e per Jannik Sinner si avvicina il momento di prendere una decisione. Al momento è confermata la sua presenza nel quarto e ultimo Slam della stagione, ma la situazione è in divenire e i prossimi giorni saranno fondamentali per capire se le sue condizioni fisiche gli permetteranno effettivamente di prendere parte al torneo. All'indomani del suo venticinquesimo compleanno - ha spento le candeline il 16 agosto, pubblicando una foto sui social in cui sorrideva e ringraziava i fan per gli auguri ricevuti -, Sinner è stato avvisato allo Stampa Sporting di Torino. L'obiettivo era fare un test sul campo in modo da capire quali fossero le sue condizioni e come impostare il lavoro per la prossima settimana prima dell'eventuale partenza per l'America.
Altri controlli a Torino
Agli Us Open mancano due settimane, ma Sinner sembra non aver ancora smaltito del tutto l'infortunio al ginocchio destro che l'ha costretto a saltare il Masters 1000 di Cincinnati, dopo che in precedenza aveva già saltato il torneo di Montreal (un altro 1000). Ovviamente la sua intenzione è quella di aumentare i ritmi e presentarsi a New York per riconquistare quel titolo che Carlos Alcaraz gli aveva scippato lo scorso anno. Va da sé, però, che servirà l'ok dei medici per poter riprendere ad allenarsi al 100% e tornare a sforzare anche l'articolazione infiammata. Verosmilmente la risposta arriverà nei prossimi giorni, in cui per Jannik sono in programma una serie di controlli al J Medical di Torino.
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