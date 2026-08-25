Sinner torna al J Medical: i nuovi controlli al ginocchio e i tempi di recupero
Jannik Sinner torna al J Medical di Torino. Il tennista azzurro, che ha annunciato il forfait ai prossimi Us Open, sta proseguendo il suo iter riabilitativo per tornare in campo il prima possibile. Il numero uno del mondo è sofferente per un problema al ginocchio, che lo ha obbligato a fermarsi.
Sinner, i controlli al J Medical
Sinner si è presentato nuovamente al J Medical per sottoporsi a nuovi controlli e test al ginocchio. "Sono triste e deluso, mi servirà ancora tempo", ha detto pochi giorni fa. L'infortunio lo ha costretto a saltare i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, e lo lascerà ai box nel torneo del Grande Slam statunitense. I nuovi controlli serviranno a chiarire i tempi di recupero.
Sinner, i numeri del 2026
Sinner, che resta al numero uno della classifica Atp, chiuderà il 2026 con un solo torneo del Grande Slam (Wimbledon). Negli Australian Open è stato sconfitto in semifinale da Djokovic, mentre al Roland Garros è stato costretto ad alzare bandiera bianca di fronte a Cerundolo: match condizionato da un malore quando era ad un passo dal successo. Ha inoltre portato a casa i MAsters 1000 di Miami, Indian Wells, Montecarlo, Madrid e Roma.
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