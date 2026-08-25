Sinner torna al J Medical: i nuovi controlli al ginocchio e i tempi di recupero

Jannik Sinner torna al J Medical di Torino. Il tennista azzurro, che ha annunciato il forfait ai prossimi Us Open , sta proseguendo il suo iter riabilitativo per tornare in campo il prima possibile. Il numero uno del mondo è sofferente per un problema al ginocchio, che lo ha obbligato a fermarsi.

Sinner, i controlli al J Medical

Sinner si è presentato nuovamente al J Medical per sottoporsi a nuovi controlli e test al ginocchio. "Sono triste e deluso, mi servirà ancora tempo", ha detto pochi giorni fa. L'infortunio lo ha costretto a saltare i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, e lo lascerà ai box nel torneo del Grande Slam statunitense. I nuovi controlli serviranno a chiarire i tempi di recupero.

Sinner, i numeri del 2026

Sinner, che resta al numero uno della classifica Atp, chiuderà il 2026 con un solo torneo del Grande Slam (Wimbledon). Negli Australian Open è stato sconfitto in semifinale da Djokovic, mentre al Roland Garros è stato costretto ad alzare bandiera bianca di fronte a Cerundolo: match condizionato da un malore quando era ad un passo dal successo. Ha inoltre portato a casa i MAsters 1000 di Miami, Indian Wells, Montecarlo, Madrid e Roma.