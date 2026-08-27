Mentre a New York il clima si fa incandescente, con il sorteggio degli Us Open e il ritorno in campo di Alcaraz, Jannik Sinner continua a fare la spola tra la sua casa di Montecarlo e Torino. Il numero uno al mondo dovrà saltare per la prima volta in carriera uno Slam per curarsi da quel fastidio al ginocchio destro che gli sta dando più problemi del previsto. Oggi, dopo la seduta programmata al JMedical, Jannik è stato ospite della Juventus ed è sceso in campo alla Continassa durante l’allenamento. Un graditissimo ospite, nonostante sia un tifoso del Milan.

Il discorso di Sinner alla squadra

Spalletti ne ha anche approfittato per dare qualche prezioso consiglio al gruppo. “Nessuno sa ribaltare le difficoltà di un match come te”, gli ha detto il tecnico della Juve. “Il risultato è proprio una conseguenza delle scelte che uno fa in campo - ha risposto Sinner - c’è sempre pressione”. Un discorso da vero e proprio mental coach, ovviamente applaudito da tutta la squadra che lo ascoltava in cerchio. La stagione di Jannik ha subito una brusca e inaspettata frenata dopo la vittoria a Wimbledon, con il forfait a Cincinnati e poi agli Us Open. Non è finita però, e adesso l’obiettivo è tornare per l’Atp 500 di Pechino e poi il Masters 1000 di Shanghai. L’obiettivo più grande che rimane, conclusi gli Slam, sono le Finals a Torino, dove Sinner è campione in carica da due anni consecutivi. Dovrà guardare gli Us Open in tv, ma sembra tranquillo e sereno.