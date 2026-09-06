Pantaloni corti, polo di Gucci e il papà come compagno: Sinner fa impazzire Monza e rassicura tutti sul ginocchio

C'è anche Jannik Sinner tra i tanti vip presenti all'autodromo di Monza per il Gran Premio di Formula 1. Il tennista italiano avrebbe ovviamente voluto essere a New York per disputare lo US Open , ma tra i lati positivi del sofferto forfait a causa di un infortunio al ginocchio destro c'è proprio la possibilità di poter assistere dal vivo all'unica gara italiana della stagione in calendario (in attesa di novità sul possibile gran finale a Imola). Sinner è dunque arrivato a Monza in mattinata indossando una polo di Gucci e dei pantaloncini corti; ad accompagnarlo c'era papà Hanspeter ma non la fidanzata Laila Hasanovic, che era con lui lo scorso anno in occasione del GP di Abu Dhabi ma è impegnata al Festival di Venezia. Interccettato da giornalisti e fotografi, il numero uno al mondo ha parlato anche delle sue condizioni fisiche.

Sinner: "Il ginocchio? Va tutto bene"

Sinner ovviamente non ha voluto sbilanciarsi, ma ci ha tenuto a rassicurare i presenti. "Va tutto bene" ha risposto quando gli è stato chiesto come stesse il ginocchio che l'ha costretto a saltare l'ultimo Slam stagionale. Jannik ha poi salutato l'amico Flavio Briatore, manager dell'Alpine, e ovviamente un altro suo amico come Andrea Kimi Antonelli, per il quale farà il tifo insieme alla Ferrari. A proposito dei due fenomeni italiani - ai vertici di due sport mondiali come il tennis e la Formula 1 -, Briatore ha detto: "Sono il futuro del nostro paese". Sinner si è infine goduto un vero e proprio bagno di folla, firmando autografi e scattando foto, cercando di accontentare quanti più fan possibili.