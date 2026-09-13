Sinner lascia Torino e rientra a Montecarlo dopo le visite al J Medical
Il fenomeno azzurro Jannik Sinner ha lasciato Torino questa mattina, concludendo le settimane trascorse in città durante il percorso di recupero e le cure al J Medical per il ginocchio. Il numero uno altoatesino ha salutato l’hotel del centro che lo ha ospitato in questo periodo e ora farà rientro a Montecarlo. Prima di partire, Sinner ha spiegato di stare meglio, anche se non ha ancora sciolto le riserve sulla sua eventuale partecipazione ai tornei di Pechino e Shanghai. Una decisione che arriverà solo più avanti, anche in base alle sensazioni e all’evoluzione del recupero dalla tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro.
Per Sinner poco tennis e tanto lavoro di recupero
"Tennis? Ho giocato quasi zero", ha raccontato Jannik a chi gli chiedeva novità, descrivendo così le ultime settimane, inevitabilmente caratterizzate soprattutto dal lavoro di recupero fisico. Un periodo lontano dai campi, ma anche segnato dalla vicinanza e dall’affetto dei tifosi: il tennista, sempre gentile e cortese con tutti, ha raccontato di aver ricevuto "un sacco di regali" durante la sua permanenza a Torino. Nel percorso al J Medical Sinner è stato visitato e seguito dal fisioterapista Federico Bristot, professionista che lavora all’interno della struttura torinese e che ha seguito in passato anche un’altra grande campionessa dello sci italiano, Federica Brignone. Ora per Sinner comincia una nuova fase: il rientro a Montecarlo, dove proseguirà il lavoro in vista del ritorno in campo. La priorità resta recuperare pienamente la condizione, senza forzare i tempi. La Cina, per il momento, resta quindi un punto interrogativo.
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