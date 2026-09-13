Sinner lascia Torino e rientra a Montecarlo dopo le visite al J Medical

Il fenomeno azzurro Jannik Sinner ha lasciato Torino questa mattina, concludendo le settimane trascorse in città durante il percorso di recupero e le cure al J Medical per il ginocchio. Il numero uno altoatesino ha salutato l’hotel del centro che lo ha ospitato in questo periodo e ora farà rientro a Montecarlo. Prima di partire, Sinner ha spiegato di stare meglio, anche se non ha ancora sciolto le riserve sulla sua eventuale partecipazione ai tornei di Pechino e Shanghai. Una decisione che arriverà solo più avanti, anche in base alle sensazioni e all’evoluzione del recupero dalla tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro.