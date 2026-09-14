Quando torna in campo Sinner: il calendario di Jannik, c'è un annuncio ufficiale

Importante novità per quanto riguarda il programma di Jannik Sinner da qui a fine stagione. Il numero uno al mondo è attualmente ai box a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati ma soprattutto agli US Open. "Per il momento ancora poco tennis" ha spiegato, lasciando intendere che si sta concentrando sul fisico e che vuole recuperare al 100% prima di tornare a spingere in allenamento. Tuttavia un ritorno in campo nell'ATP 500 di Pechino - al via dal 30 settembre al 6 ottobre - non sembra utopia. Dopo il torneo cinese, dove si presenterebbe da campione in carica, nel calendario di Sinner figurano i Masters 1000 di Pechino e Parigi, le ATP Finals di Torino e, da oggi, un altro evento: l'ATP 500 di Vienna. L'annuncio è arrivato da parte degli organizzatori sul sito ufficiale del torneo.