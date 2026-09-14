Quando torna in campo Sinner: il calendario di Jannik, c'è un annuncio ufficiale
Importante novità per quanto riguarda il programma di Jannik Sinner da qui a fine stagione. Il numero uno al mondo è attualmente ai box a causa di un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati ma soprattutto agli US Open. "Per il momento ancora poco tennis" ha spiegato, lasciando intendere che si sta concentrando sul fisico e che vuole recuperare al 100% prima di tornare a spingere in allenamento. Tuttavia un ritorno in campo nell'ATP 500 di Pechino - al via dal 30 settembre al 6 ottobre - non sembra utopia. Dopo il torneo cinese, dove si presenterebbe da campione in carica, nel calendario di Sinner figurano i Masters 1000 di Pechino e Parigi, le ATP Finals di Torino e, da oggi, un altro evento: l'ATP 500 di Vienna. L'annuncio è arrivato da parte degli organizzatori sul sito ufficiale del torneo.
A Vienna anche Cobolli e Musetti
"Il campione in carica è tornato: Jannik Sinner parteciperà all'Erste Bank Open 2026! Dal 24 ottobre al 1° novembre, il numero 1 del mondo cercherà di ripetere il trionfo dello scorso anno alla Wiener Stadthalle e di realizzare la "tripletta" nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna. L'italiano guida un parterre di giocatori di altissimo livello, con numerosi atleti tra i primi 10 e i primi 20 del mondo", si legge. Ciò non significa che l'azzurro giocherà al 100% il torneo: manca oltre un mese all'appuntamento e possono cambiare tante cose. Tuttavia la presenza del suo nome nell'entry list certifica quantomeno l'intenzione di prendervi parte. Oltre a Sinner, gli altri giocatori annunciati per l'evento sono Alexander Zverev, Daniil Medvedev e gli azzurri Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti.
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