"Ferrero può diventare il prossimo allenatore di Sinner": l'indiscrezione clamorosa dall'Argentina
Juan Carlos Ferrero potrebbe entrare a far parte del team di Jannik Sinner. Inizialmente sembrava destinata a essere una semplice suggestione, invece dall'Argentina sono convinti che ciò accadrà. A lanciare l'indiscrezione, addirittura durante il Masters 1000 di Cincinnati, era stato l'ex tennista José Luis Clerc (best ranking di numero 4). A distanza di settimane, tanti altri giornalisti - di una certa credibilità - l'hanno rilanciata, ricevendo conferme da svariate fonti. Proprio pochi giorni fa, prima del calcio d'inizio del match di Liga tra Elche e Real Madrid, Ferrero aveva anticipato che nel 2027 avrebbe fatto ritorno nel circuito ATP, senza però svelare il nome del giocatore da affiancare. Uno dei primi tennisti a cui è stato accostato è proprio Sinner, anche in seguito ad alcune interviste in cui aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto allenarlo. Ma non è l'unico...
Ferrero, partito il toto-nomi
Nonostante le notizie dall'Argentina, allo stato attuale rimane difficile credere che Ferrero possa prendere il posto di Darren Cahill - che a fine stagione dovrebbe salutare Jannik - ed entrare nel clan dell'azzurro dopo aver allenato Carlos Alcaraz per sette anni. Non ci sarebbe nulla di male, ma conoscendo Sinner appare improbabile che scelga di prendere una decisione simile. Sarebbe invece decisamente meno sorprendente una partnership con un giocatore spagnolo, come ad esempio il giovane Rafa Jodar, il quale ha ammesso di essere alla ricerca di una figura da affiancare al papà in vista della prossima stagione. Altri papabili candidati sono Felix Auger-Aliassime - che dopo Wimbledon si è seprato dallo storico coach Frederic Fontang - e Holger Rune - finalmente pronto a tornare nel tour dopo il lungo stop a causa della rottura del tendine d'Achille.
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