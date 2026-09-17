"Ferrero può diventare il prossimo allenatore di Sinner": l'indiscrezione clamorosa dall'Argentina

Juan Carlos Ferrero potrebbe entrare a far parte del team di Jannik Sinner. Inizialmente sembrava destinata a essere una semplice suggestione, invece dall'Argentina sono convinti che ciò accadrà. A lanciare l'indiscrezione, addirittura durante il Masters 1000 di Cincinnati, era stato l'ex tennista José Luis Clerc (best ranking di numero 4). A distanza di settimane, tanti altri giornalisti - di una certa credibilità - l'hanno rilanciata, ricevendo conferme da svariate fonti. Proprio pochi giorni fa, prima del calcio d'inizio del match di Liga tra Elche e Real Madrid, Ferrero aveva anticipato che nel 2027 avrebbe fatto ritorno nel circuito ATP, senza però svelare il nome del giocatore da affiancare. Uno dei primi tennisti a cui è stato accostato è proprio Sinner, anche in seguito ad alcune interviste in cui aveva ammesso che gli sarebbe piaciuto allenarlo. Ma non è l'unico...