Non è più Sinner il re dei guadagni, Alcaraz è fuori dal podio! Ecco la nuova classifica
Gli infortuni che hanno frenato Alcaraz e Sinner in questa stagione, hanno influito anche nella classifica dei guadagni derivati dai montepremi. Con la vittoria agli Us Open e l’assegno di 5,5 milioni di dollari messo in tasca, è Alexander Zverev il nuovo re del montepremi. Sascha, che ha convissuto con l’incubo di non vincere nemmeno uno Slam, a 29 anni nel 2026 ne ha vinti due (Roland Garros e Us Open), aumentando parecchio l’autostima e gli introiti, arrivati a quota 14,5 milioni di dollari. Jannik, eliminato al secondo turno al Roland Garros e out agli Us Open, è al secondo posto con 11,5 milioni di dollari.
Zverev scavalca Sinner anche nella classifica all time
Questa stagione magica ha permesso a Zverev di scavalcare Sinner non solo nella classifica del 2026, ma anche in quella all time. Sascha è diventato il tennista con i maggiori guadagni di sempre, raggiungendo quota 74 milioni di dollari, contro i 69 milioni di Jannik. Il tedesco inoltre è il quarto giocatore a superare la soglia dei 70 milioni di dollari, dietro i Big Three; Federer (130 milioni), Nadal (134 milioni), Djokovic (194 milioni).
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