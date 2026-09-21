Non è più Sinner il re dei guadagni, Alcaraz è fuori dal podio! Ecco la nuova classifica

Gli infortuni che hanno frenato Alcaraz e Sinner in questa stagione, hanno influito anche nella classifica dei guadagni derivati dai montepremi. Con la vittoria agli Us Open e l’assegno di 5,5 milioni di dollari messo in tasca, è Alexander Zverev il nuovo re del montepremi. Sascha, che ha convissuto con l’incubo di non vincere nemmeno uno Slam, a 29 anni nel 2026 ne ha vinti due (Roland Garros e Us Open), aumentando parecchio l’autostima e gli introiti, arrivati a quota 14,5 milioni di dollari. Jannik, eliminato al secondo turno al Roland Garros e out agli Us Open, è al secondo posto con 11,5 milioni di dollari.