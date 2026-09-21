Sinner ora trema: numero uno fino a Shanghai, poi Zverev potrebbe superarlo

Nel giorno in cui Jannik Sinner fa cifra tonda, raggiungendo le 90 settimane da numero uno al mondo, è tempo di iniziare a fare calcoli in chiave ranking ATP . Con la vittoria di Alexander Zverev allo US Open il gap tra i due si è infatti ridotto - attualmente è inferiore ai 2.000 punti - e con lo swing asiatico alle porte un sorpasso non appare più così improbabile. Molto dipenderà chiaramente dallo stato di salute di Sinner e dalla sua presenza nei tornei di Pechino - dove difende il titolo - e Shanghai. Per il momento, l'unica certezza è che Jannik resterà in vetta alla classifica per altre tre settimane, fino al Masters 1000 di Shanghai . Poi tutto potrà succedere.

Sinner-Zverev: i calcoli per il numero uno

Sinner difende 550 punti tra Pechino (500) e Shanghai (50), mentre Zverev appena 110 (60 Pechino e 50 Shanghai). Per far sì che si concretizzi il sorpasso, però, servirebbe una mezza impresa da parte del tedesco, chiamato a vincere sia Pechino sia Shanghai (per un totale di 1.500 punti) e a sperare che Jannik ottenega meno di 130 punti. Questa seconda ipotesi purtroppo non è remota, specialmente in caso di doppio forfait dell'azzurro, mentre è decisamente più improbabile che Zverev vinca tutte e undici le sue partite in Cina. Improbabile ma non impossibile perché se da un lato Sascha ha vinto solo due tornei nel 2026 (i due Slam, a Parigi e New York), dall'altro ha dimostrato di essere superiore a qualsiasi giocatore che non si chiami Sinner o Carlos Alcaraz. Considerando invece la stagione fino alla fine, Sinner dovrà scartare un totale di 3550 punti (1500 ATP Finals, 1000 Parigi e 500 Vienna); Zverev solo 1080, quindi comunque avrà una chance. Detto ciò, il favorito per il numero uno di fine anno rimane Jannik, che se sta bene non ha rivali sul cemento indoor. Importanti risposte in tal senso arriveranno proprio dall'imminente trasferta asiatica.