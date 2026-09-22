Sinner, allenamento con Cobolli a Montecarlo: il rientro si avvicina
Si avvicina il ritorno in campo di Jannik Sinner, che prosegue gli allenamenti sui campi in cemento in quel di Montecarlo. Fermo da Wimbledon a causa della tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro, che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta sul cemento nordamericano (US Open inclusi), il numero uno al mondo ha svolto terapie al J Medical di Torino per poi fare ritorno nel Principato - dove fa base - e continuare il percorso di recupero in vista del rientro nel tour. Di recente Sinner si è allenato con un compagno speciale poiché a condividere il campo con lui c'era il connazionale Flavio Cobolli. Sono stati proprio gli scatti condivisi da quest'ultimo sui social a confermare la sessione andata in scena sul veloce a Montecarlo.
L'abbraccio tra Sinner e Cobolli
Il prossimo impegno di Cobolli è alle porte poiché dal 25 al 27 settembre sarà tra i protagonisti della Laver Cup, di scena alla O2 Arena di Londra, dove tenterà di riportare alla vittoria Team Europe in seguito alla sconfitta dello scorso anno a San Francisco contro Team World. Sinner invece dovrebbe rientrare in occasione dell'ATP 500 di Pechino, al via dal 30 settembre, per poi proseguire la sua trasferta in Cina con il Masters 1000 di Shanghai. Al momento non è ancora confermata la sua presenza, tuttavia proprio l'allenamento con Flavio lascia ben sperare. "Ultima preparazione prima della Laver Cup" ha scritto sui social il finalista del Roland Garros, pubblicando una foto in cui abbraccia Jannik e altre in cui scambia con lui in campo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS