Sinner, allenamento con Cobolli a Montecarlo: il rientro si avvicina

Si avvicina il ritorno in campo di Jannik Sinner, che prosegue gli allenamenti sui campi in cemento in quel di Montecarlo. Fermo da Wimbledon a causa della tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro, che gli ha impedito di prendere parte alla trasferta sul cemento nordamericano (US Open inclusi), il numero uno al mondo ha svolto terapie al J Medical di Torino per poi fare ritorno nel Principato - dove fa base - e continuare il percorso di recupero in vista del rientro nel tour. Di recente Sinner si è allenato con un compagno speciale poiché a condividere il campo con lui c'era il connazionale Flavio Cobolli. Sono stati proprio gli scatti condivisi da quest'ultimo sui social a confermare la sessione andata in scena sul veloce a Montecarlo.