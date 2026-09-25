Laila Hasanovic rompe il silenzio su Sinner: “Trasferirmi da lui? Non cambierebbe nulla”

Quando Jannik Sinner scende in campo per gli appuntamenti che contano, Laila Hasanovic è ormai una presenza abituale nel suo box. La modella danese di origini bosniache, legata sentimentalmente al campione azzurro dalla primavera del 2025, ha però sempre cercato di proteggere la relazione dai riflettori. Una scelta condivisa con il tennista, nonostante negli ultimi mesi i due siano apparsi insieme con maggiore frequenza. Ora, dopo un lungo periodo di riservatezza, è stata proprio Laila a raccontare qualcosa in più della loro storia. Un rapporto che deve fare i conti con tornei, viaggi e impegni professionali, ma che ha trovato proprio nella distanza uno dei suoi equilibri. Tanto che, secondo la modella, neppure un eventuale trasferimento a Monte Carlo cambierebbe davvero le cose.

Le ultime parole di Laila Hasanovic su Sinner

Entrare nella vita di Sinner ha significato per Laila Hasanovic avvicinarsi a un universo che fino a quel momento conosceva poco. Il tennis, con i suoi ritmi serrati, gli allenamenti e le settimane trascorse in giro per il mondo, era lontano dalla sua quotidianità. Con il tempo, però, la modella ha imparato a conoscerne regole e dinamiche, rimanendo colpita soprattutto dalla dedizione del compagno. "Ho una relazione con una persona che dedica una quantità incredibile del suo tempo alla sua passione, e poter vivere tutto questo da vicino lo trovo davvero stimolante", ha raccontato ad Elle. Un approccio che per la 26enne rappresenta uno stimolo anche sul piano personale e professionale. Dietro le apparizioni pubbliche, però, Sinner e Laila avrebbero costruito una dimensione molto più semplice. Uno spazio lontano dalle telecamere e dalla pressione che accompagna inevitabilmente uno dei tennisti più famosi al mondo. "Per fortuna, credo che Jannik e io siamo riusciti a crearci un nostro spazio esclusivo, dove possiamo essere al 100% noi stessi, come una normalissima coppia. A porte chiuse, abbiamo un rapporto assolutamente normale e stabile", ha aggiunto l'Hasanovic.