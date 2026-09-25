Sinner salta il torneo a Pechino . L'annuncio a sorpresa sui social lo ha dato proprio Jannik, quando sembrava tutto pronto per la partenza: "Sono dispiaciuto nell'annunciare che non potrò giocare a Pechino quest'anno: il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni ideali, non sono ancora pronto per competere, ma farò di tutto per rientrare il prima possibile in campo. Le cose che mi mancano di più sono i tornei, i fan e l’atmosfera. Ho trascorso bei momenti in passato a Pechino, anche vincendo il torneo l’anno scorso e sono davvero deluso di non poter difendere il titolo, ma sarò felice di tornare l’anno prossimo. Auguro a tutti un buon torneo. Ci vediamo presto in campo". In Cina i fari erano tutti puntati su di lui. Il campione in carica, come ha ricordato nel video, doveva difendere il titolo del torneo Atp 500: “Jannik Sinner e Amanda Anisimova sono i campioni in carica - aveva commentato il direttore del torneo Lars Graff - con Jannik che punta alla quarta finale consecutiva e al terzo titolo in quattro anni. Il torneo è inoltre entusiasta di rivedere Novak Djokovic dopo oltre un decennio”. La notizia ha spiazzato anche gli organizzatori del China Open, che erano pronti ad accoglierlo e hanno risposto all'annuncio del numero uno al mondo con un messaggio sui social: "Comprendiamo e rispettiamo la sua decisione, e lo ringraziamo per il suo lungo sostegno. Gli auguriamo una rapida guarigione e un veloce ritorno in campo e al National Tennis Center".

Sinner spiazza tutti: l'obiettivo ora sono i tornei in Europa

Il problema al ginocchio destro sembrava ormai archiviato, ma evidentemente non è così. "Jannik si sta allenando da circa dieci giorni, aumentando gradualmente il carico di lavoro. Da quello che so, si sta allenando bene ed è in buona forma”: erano queste le parole di Filippo Volandri solo pochi giorni fa, dopo i sorteggi per la Coppa Davis. Martedì prossimo a Pechino ci sarà invece il sorteggio del torneo di Pechino, dove Sinner avrebbe dovuto essere testa di serie numero uno. Era un rientro attesissimo da tutto il circuito: Jannik manca dal 12 luglio, giorno della finale vinta a Wimbledon. A certificare il suo stato di salute era stato anche Flavio Cobolli, con un allenamento intenso a Montecarlo nei giorni scorsi. Sembrava tutto a posto quindi, invece Jannik non si sente ancora pronto e con il suo staff ha scelto di non fare una trasferta molto dispendiosa dal punto di vista energetico. Potrebbe a questo punto rinunciare anche al Masters 1000 di Shanghai in programma dal 7 al 18 ottobre e restare ad allenarsi a Montecarlo in vista dei prossimi tornei in Europa.

A rischio la vetta nel ranking Atp: la situazione

A questo punto è a rischio anche la vetta del ranking, sempre più insidiata da Zverev. Al Masters 1000 di Shanghai l’anno scorso Sinner è uscito al secondo turno contro Griekspoor per un problema fisico, quindi perderà solo 50 punti, che sommati ai 500 della vittoria a Pechino fanno in tutto 550. In Europa invece, per i tornei di Vienna, Parigi, e le Atp Finals, i punti da difendere saranno ben tremila. L’obiettivo è staccare il traguardo delle 100 settimane al vertice: siamo a 90, ne mancano 10. Al momento Zverev è secondo a 1810 punti di distanza. Sascha però deve difendere solo 1.080 punti fino alla fine della stagione contro i 3.550 di Sinner, Ecco perché Jannik deve tornare a giocare, e vincere. Se salta anche Shanghai, il rientro potrebbe avvenire per l'Atp 500 di Vienna, dal 26 ottobre. L'attesa sta diventando estenuante.