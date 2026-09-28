Panatta lancia l'allarme sul caso Sinner: "Così i giocatori si fanno male, e non va bene". E sulla Davis: "Con Jannik..."

L'assenza di Sinner continua a far discutere. Inutile ormai fare qualsiasi previsione sul rientro di Jannik alle prese con un problema al ginocchio destro, su cui non è mai stata fatta chiarezza: Shanghai , Vienna , Parigi , Finals ? Quella battuta con Anne Wintour alla Fashion Week di Milano , "Se non sono pronto per gennaio è un problema..." è emblematica di una situazione ancora molto incerta. Tra pochi giorni quella del numero uno al mondo diventerà l'assenza più lunga dal circuito della sua carriera, superando gli 85 giorni di stop forzato per il caso Clostebol. Nel 2026 abbiamo assistito anche allo stop di quattro mesi di Alcaraz per un problema al polso destro, più il calvario di Rune e altri infortuni vari. Adriano Panatta alla Domenica Sportiva ha lanciato l'allarme. Nel tennis si gioca troppo. "Gli infortuni sono aumentati di più del 100%. I giocatori oggi dal punto di vista sia dalla parte inferiore del corpo sia della parte superiore, quello che si usa anche per maneggiare la racchetta, giocano in maniera veramente spaziale perché si muovono a 200.000 all'ora e colpiscono la palla sempre con grande forza. Un loro torneo come sforzo fisico e mentale vale come due dei nostri. Per cui devono fare una programmazione diversa: non si può più fare come trent'anni fa, anche noi giocavamo fino a 28 tornei l'anno, però era un altro tennis, si giocava in un'altra maniera, adesso i giocatori si fanno proprio male, al braccio, alla schiena e in tutte le articolazioni, ginocchio, spalla, caviglia, e così non va bene comunque".

La Coppa Davis e la speranza di vedere Sinner

Se questo stop forzato può portare qualcosa di positivo è la speranza di vedere Sinner in Coppa Davis. L'Italia insegue un poker di vittorie consecutive che sarebbe storico e la Spagna probabilmente si presenterà con Alcaraz, che avrebbe voluto tanto partecipare l'anno scorso ma è stato frenato da un problema fisico: "L'Italia è testa di serie numero uno perché ha vinto per tre volte consecutive la Coppa - commenta Panatta - però c'è l'Italia con Sinner e l'Italia senza Sinner: non sapevamo se giocava Pechino, figuriamoci se sappiamo se ci saràa Bologna. C'è la Spagna che giocherà con Alcaraz e la Germania con Zverev. Potremmo avere i primi tre giocatori del mondo che giocano la Coppa Davis, credo che non accada da parecchi anni. Dovrebbe essere una finale Italia-Spagna, io lo spero però insomma anche la Germania è molto forte e giocherà contro la Spagna. La Coppa Davis di adesso non è come quella 40 anni fa, perché si gioca in due su tre partite, per cui il doppio conta molto, perché spesso e volentieri si va 1-1 e noi abbiamo un ottimo doppio. Bolelli Vavassori io li metto sempre tra le primi cinque coppie del mondo".

Il ricordo di Elena Pero: "Una grandissima professionista"

Panatta chiude con un ricordo di Elena Pero, la voce del tennis di Sky scomparsa pochi giorni fa: "La chiamo la signora Elena Pero, è una grandissima giornalista, una grandissima professionista: io non l'ho conosciuta molto bene, ma devo dire che Paolo Bertolucci, con cui ho parlato prima di venire qui in studio mi ha detto 'guarda Adriano, al di là di una grande professionista, una brava giornalista, lei è una brava donna': lui non ha mai sentito Elena Pero parlare male di qualcuno del nostro ambiente".