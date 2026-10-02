Sinner supera l'esame per la moto a Monaco, dopo quattro tentativi falliti

Jannik Sinner ha finalmente superato l'esame per la patente della moto, dopo quattro tentativi falliti. A rivelarlo è stata sui social l'autoscuola Monaco Bonne Conduite che lo ha accompagnato in questo percorso e in passato ha ospitato anche Charles Leclerc. "Grazie mille Sinner per la tua fiducia e gentilezza. Congratulazione per il successo della tua patente di moto, siamo molto orgogliosi di aver sostenuto te durante tutto questo addestramento". Il numero uno al mondo del tennis doveva affrontare solo la prova pratica, perché già possiede la patente B, ma finora non era riuscito a superare quell'esame. Oggi invece ce l'ha fatta. L'ultimo tentativo Sinner lo aveva fatto prima di partire per Londra e vincere poi Wimbledon . "Sono stato bocciato quattro volte all’esame per la patente della moto - aveva raccontato Jannik durante il ballo dei campioni dell'All England Club -. Prima di venire qui l’ho rifatto e sono stato bocciato di nuovo. Cos’altro mi mette pressione? Non lo so. Magari l’anno prossimo mi farete la stessa domanda”.

Sinner, obiettivo raggiunto. Ora i tifosi vogliono rivederlo in campo

Ora che anche questo obiettivo è stato raggiunto, i tifosi di Sinner si augurano di vederlo in campo prima possibile. Jannik nella foto che certifica l'esame superato è sorridente e sereno dietro una Yamaha tutta nera, jeans e giubbino blu. In questi giorni, oltre a concentrarsi sulla moto, si è anche allenato a Montecarlo, come sta facendo da tempo. Shanghai ormai è vicinissimo, il Masters 1000 inizia il 7 ottobre e ancora non è stato annunciato nulla. Il suo nome invece è stato pubblicato sul tabellone ufficiale del Six Kings Slam, il torneo milionario che si gioca a Riad (6 milioni di dollari a chi vince) e che vede Jannik due volte campione. Il numero uno al mondo giocherà dai quarti di finale con De Minaur nel torneo che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre, con Alcaraz e Djokovic che invece partiranno dalle semifinali. Subito dopo Riad, c'è l'Atp 500 di Vienna dal 26 ottobre all'1 novembre, e poi il Masters 1000 di Parigi dal 2 all'8 novembre. La stagione si chiude con le Finals, dal 16 al 22 novembre, e chissà, magari con la Coppa Davis dove il sogno è una finale Italia-Spagna con Sinner e Alcaraz. Fare previsioni ormai è impossibile con Jannik, non ci resta che sognare.