Pechino no e Six Kings Slam sì? Bertolucci commenta il forfait di Jannik e attacca sui social: "Te che avresti fatto?" 

Jannik Sinner ha annunciato il forfait al Masters 1000 di Shangai. Attraverso un post sui social, il numero uno al mondo ha confermato la sua assenza al torneo cinese: "Purtroppo quest’anno non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters, come avrei sperato. Mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Grazie per tutto il vostro sostegno. Non vedo l’ora di rivedervi l’anno prossimo", ha scritto il tennista azzurro.

Bertolucci e il forfait di Sinner

Sinner non ha voluto forzare e sta studiando le mosse giuste per il suo ritorno in campo dopo il problema al ginocchio. Un'assenza che ha scatenato diversi commenti sui social. Paolo Bertolucci, ex stella del tennis italiano e attuale commentatore Sky, non è sembrato sorpreso dalla scelta del tennista altoatesino: "Niente di nuovo" , ha scritto sul suo profilo X.

Bertolucci, la secca risposta sull'assenza di Sinner a Shangai

Parole che hanno scatenato diverse reazioni. Un utente ha provato a stuzzicare Bertolucci. "Scommettiamo che magicamente passa tutto appena arriva la data di quella buffonata araba SixKingSlam? Ginocchio, tonsillite, callo al piede, doppie punte, tutto". Immediata la risposta di Bertolucci: "Lei cosa farebbe se le garantissero €1.500.000?".