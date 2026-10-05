Sinner, il rientro può slittare ancora: tre nomi già pronti per sostituirlo al Six Kings Slam

Per il ritorno in campo di Jannik Sinner potrebbe essere necessario attendere ancora. Il numero uno al mondo non gioca un match ufficiale dalla finale di Wimbledon e, dopo aver saltato l'intera trasferta sul cemento nordamericano, ha rinunciato anche allo swing asiatico, annunciando il forfait prima da Pechino e poi da Shanghai. Il prossimo appuntamento sul suo calendario è il Six Kings Slam , ricco torneo d'esibizione in programma a Riyadh (Arabia Saudita) dal 21 al 24 ottobre, tuttavia non è scontato che sia presente . Anzi, secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo José Moròn, Sinner avrebbe avvertito gli organizzatori che potrebbe avere difficoltà a prendere parte all'evento, invitandoli a valutare delle alternative per sostituirlo.

Sinner, ecco i tre possibili sostituti

Al momento non c'è nulla di ufficiale, tuttavia un'assenza di Jannik in Arabia Saudita è uno scenario tutt'altro che utopico. Ragion per cui gli organizzatori si sarebbero messi subito al lavoro per individuare un giocatore da chiamare al suo posto. I nomi circolati sono quelli di Daniil Medvedev, Ben Shelton e Arthur Fils. Tuttavia appare improbabile una partecipazione di Medvedev e Fils poiché, in quella settimana, entrambi sono iscritti a un torneo ATP, rispettivamente Almaty e Bruxelles. E il 'rulebook' prevede che un giocatore non possa ritirarsi da un evento ATP per giocare un'esibizione. Che poi è esattamente il motivo per cui, nel 2025, fu chiamato Stefanos Tsitsipas (allora numero 27 del mondo) per rimpiazzare l'infortunato Jack Draper. Ergo, non è da escludere che il sostituto di Sinner - sempre a patto che rinunci all'evento - possa essere qualche altro tennista finora non menzionato.