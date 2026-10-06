L'annuncio shock di Sinner: "La stagione 2026 è finita"

ROMA - "La stagione 2026 per me è finita". Questo l'annuncio shock fatto da Jannik Sinner sui social, dove spiega che si fermerà ancora per un bel po' per recuperare dall'infortunio al ginocchio destro. "Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento: io e i miei dottori abbiamo deciso che c'è bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito. Gli ultimi anni, specialmente nella parte finale a Torino, mi hanno dato tante belle sensazioni ed emozioni, mentre quest'anno sarà molto diverso. In questo momento, però, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per ritornare al 100%, vi ringrazio in anticipo per il vostro supporto, spero di vedervi presto in campo". Dopo l'ennesima rinuncia, al Masters 1000 di Shanghai , era scattato l'allarme. Entrare nel fortino di Sinner è stato sempre molto difficile, quindi per capirci qualcosa bisognava mettere insieme i pezzi di un puzzle. Come le voci sugli allenamenti a Montecarlo, interrotti perché il numero uno al mondo era sfinito. Dopo una prima parte di stagione pazzesca, che lo aveva portato a vincere 5 Masters 1000 di fila senza risparmiarsi, il crollo improvviso al secondo turno del Roland Garros aveva cominciato a destare qualche preoccupazione. Poi però era arrivata la vittoria a Wimbledon a spazzare via ogni nube.

Il calvario di Sinner

Purtroppo dopo Londra è iniziato un calvario totalmente inaspettato, e ancora non si vede la fine. Quella che sembrava solo una battuta alla Fashion Week con Anna Wintour nascondeva un timore fondato. “Se non sono pronto a gennaio è un problema…”. Sinner ha una tendinopatia extra articolare al ginocchio destro e giovedì scorso ha effettuato un ennesimo consulto medico, dopo quelli a Milano. Stavolta in una struttura a Lione con il noto chirurgo Bertrand Sonnery-Cottet che ha operato diversi calciatori, tra cui gli juventini Thuram e Locatelli. Il luminare ha confermato che la via migliore da seguire è la terapia conservativa. Così, d’accordo con il suo staff si è scelto di evitare l’operazione. In un breve comunicato diffuso dal suo team, si legge che l'azzurro inizierà da subito il ciclo di cure per l'infiammazione al ginocchio di cui soffre. Una decisione presa in modo da dare a Jannik il tempo necessario per recuperare prima di iniziare la preparazione per il 2027. La diagnosi precisa è ITBS, sindrome della bandelletta ileo-tibiale, un infortunio da sovraccarico che colpisce chi fa movimenti ripetuti e provoca un dolore forte all'esterno del ginocchio, che tende a scomparire e ritornare. Per questo non è compatibile con un allenamento ad alta intensità, e per guarire bisogna fermarsi anche per evitare una possibile cronicizzazione che porterebbe inevitabilmente all'intervento chirurgico.

Obiettivo Australian Open 2027

L’obiettivo a questo punto diventano gli Australian Open a gennaio del 2027. Jannik non gioca una partita dal 12 luglio, quando vinse Wimbledon. Da quel momento, in 86 giorni le informazioni sul suo stato di salute sono arrivate con il contagocce. Prima il video che annunciava la rinuncia agli Us Open, poi un altro per il forfait a Pechino, e infine il terzo per la mancata presenza a Shanghai. Per tre mesi si è andati avanti così. Davanti a lui ora c'era il milionario Six Kings Slam, poi Vienna, praticamente un torneo di casa, e infine Parigi e le Finals. Tremila punti da difendere: ora perderà la vetta del ranking Atp, prima o poi sarà scavalcato da Zverev. Al momento è alla sua 92esima settimana in testa. Alcaraz è molto più lontano. È stato un 2026 a due facce per Sinner, così come per Carlos, che si è dovuto fermare per 4 mesi per un problema al polso destro, ed è rientrato agli Us Open ma ancora non è al top.

Il commento di Binaghi

“La tutela dell'integrità fisica di Jannik - ha commentato il presidente della Fitp Angelo Binaghi - viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta. In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l'affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre".