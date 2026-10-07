Sinner, Alcaraz e non solo: fisici al limite e infortuni, perché nel tennis succede questo. L’ansia punti e i tornei obbligatori

Gl i infortuni fanno parte della vita di ogni atleta professionista. Nel tennis, però, ciò che sta accadendo negli ultimi 2/3 anni è a dir poco preoccupante. Il corpo dei giocatori è portato a raggiungere (e spesso superare) il limite; tendini, articolazioni e muscoli soffrono di un continuo sovraccarico. Il 2026 ha visto palesarsi il calvario di Sinner con il ginocchio, Alcaraz fermarsi oltre 4 mesi , Musetti entrare e uscire di continuo dall’infermeria e tanti altri (spesso giovani) ragazzi lottare con infortuni di entità più o meno grave. Tra loro Rune , reduce dall’intervento al tendine d’Achille, Draper , che di match in stagione ne ha disputati solamente 15, e poi ancora Fonseca (schiena), Fils, Ruud. Analizzando le retrovie del tennis italiano hanno letteralmente buttato un anno anche Passaro, Zeppieri, Nardi e Gigante.

I tanti infortuni: le cause

Giocare bene a tennis, oggi, è importante, ma lo è ancor di più mantenere un ottimo stato di salute. Non a caso alle ATP Finals andranno i tennisti che, sino ad ora, hanno evitato infortuni: Zverev, Shelton e Cobolli ne sono la testimonianza. Ma quali sono i motivi che hanno portato a questa serie di infortuni? Il calendario fitto è un problema, ma non è la causa principale. Si è sempre giocato tantissimo, anche se la differenza principale rispetto al passato è lo scarso tempo di recupero tra la fine di una stagione e l’inizio di quella successiva. Ciò che colpisce, anche rispetto a 5 anni fa, è il ritmo del tennis. Non è questione di livello tecnico, ma di intensità. Se si osserva un match ATP del 2020 si può notare la differenza rispetto ad oggi. Le sollecitazioni sul corpo, così, aumentano.

L'ansia da punti

Nel circuito professionistico, per i tennisti più forti, vi è una lista di tornei obbligatori. Tra questi figurano i 4 Slam (Australian, Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) e 8 dei 9 Masters 1000 (tutti tranne Montecarlo, che fa parte della stessa categoria senza essere però “mandatory”). Saltare uno di questi eventi equivale a inserire uno 0 nella tabella dei 18 tornei che compongono la classifica di ogni giocatore. Questa regola porta a uno stress fisico e nervoso non di poco conto: sono pochi infatti i giocatori (Sinner, Alcaraz) che possono permettersi di saltare un evento obbligatorio, portando gli altri a una programmazione rischiosa. Ed è così che, unendo tutti i puntini, i giocatori si ritrovano a giocare tesi, nervosi e, soprattutto a fine stagione, esausti.