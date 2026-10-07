Tutti i dubbi su Sinner, dai tempi di recupero a una possibile operazione. Il Dottor Torquati: "Serve più chiarezza"

Sinner ha dato appuntamento a tutti nel 2027, con il video più triste della sua carriera. “Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un trattamento di cure al mio ginocchio, il che significa che il 2026 è concluso per me”. Un messaggio sui social che però non ha chiarito tutti i dubbi sul suo stato di salute. Dopo Wimbledon, Jannik non ha più giocato: in tre mesi ha svolto un ciclo di cure al JMedical , più tre consulti specialistici: due a Milano e uno a Lione dal noto chirurgo Bertrand Sonnery-Cottet, che ha operato anche diversi calciatori. Alla fine si è scelto di andare avanti con la terapia conservativa, però non ci sono notizie ufficiali sulla diagnosi: dovrebbe trattarsi di sindrome della bandelletta ileo-tibiale. Le ricerche su Google su questa problematica hanno subito un’impennata pazzesca in questi giorni. Sulle informazioni che arrivano con il contagocce dall'entourage di Sinner sono nate delle polemiche, tra chi difende il numero uno al mondo, sostenendo che non è tenuto a pubblicare la sua cartella clinica e dare tutti i dettagli delle sue condizioni fisiche e chi ritiene che un po' più di chiarezza sarebbe necessaria anche per evitare speculazioni e fake news.

"È una sindrome tipica nel tennis, ma perché andare da un noto chirurgo?"

Per capirci di più abbiamo chiesto un parere a Riccardo Torquati, presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport, ma anche lui ci ha confessato di avere più di qualche dubbio: “La sindrome della bandelletta ileo-tibiale - spiega Torquati - è una problematica tendinea tipica proprio del del tennis o degli sport in cui ci sono tanti cambi di direzione, come calcio a 5, basket. Io mi domando perché allora andare da un chirurgo del ginocchio? C’è anche un sospetto di un possibile coinvolgimento del corno posteriore del menisco esterno, tale da dover coinvolgere un chirurgo, o un'usura della cartilagine di alto grado del comparto laterale del ginocchio che è associata a una sindrome della bandelletta-Ileotibiale? Questi sono i quesiti a cui vorremmo avere delle risposte anche da parte dello staff sanitario, perché credo che come succede nel calcio, lo staff sanitario si debba esprimere, visto che Sinner è un atleta di interesse nazionale non soltanto quando vince e viene premiato dal presidente della Repubblica, ma anche quando tutti i suoi tifosi hanno la necessità di sapere com'è l'evoluzione del suo trauma e della sua patologia”.

"Non possiamo sapere quando Sinner tornerà in campo"

Senza sapere esattamente qual è il problema è anche difficile, spiega il Dottor Torquati, sbilanciarsi sui tempi di recupero. L'augurio è vederlo in campo per gli Australian Open, a gennaio del 2027, ma stando alle informazioni che abbiamo oggi chi può dirlo? "Se non si fa chiarezza sull'esatta diagnosi di Sinner, non possiamo neanche sbilanciarci sui tempi di recupero, perché il trattamento conservativo è alternativo al trattamento chirurgico, e per una sindrome della bandelletta-ileotibiale, perché dovrei pensare di ricorrere al trattamento chirurgico? Quindi il mio sospetto è che ci sia un coinvolgimento del menisco esterno o della cartilagine, tale da dover ricorrere a un chirurgo come consulenza, e quindi avere il suo parere per il trattamento conservativo o eventualmente chirurgico. Alla fine si è deciso per il trattamento conservativo, ma per quale tipo di patologia? Lesione parziale del menisco gestibile con trattamento conservativo, oppure usura della cartilagine gestibile con terapia rigenerativa, fattori di crescita, e con un trattamento conservativo e con l'utilizzo poi dell'esercizio terapeutico? Quindi, se prima non si fa chiarezza sulla diagnosi è impossibile e non conveniente sbilanciarsi sui tempi di recupero".

L'intervento chirurgico non si può escludere

Su una cosa siamo sicuri. La scelta presa per guarire è quella della terapia conservativa. Ma questo non significa che un intervento chirurgico sia escluso. "Oltre a due consulti a Milano - spiega ancora Torquati - Sinner ha fatto un percorso al JMedical, dove ci sono anche ortopedici. Tutto questo non è bastato per dipanare i dubbi su questo ginocchio, tant'è che è andato a fare una consulenza chirurgica a Lione, dove sono arrivati alla conclusione che non è opportuno intervenire chirurgicamente. Questo però non vuol dire che non c'è una necessità chirurgica, ma significa che la chirurgia avrebbe potuto allontanare ulteriormente Sinner dai campi, nonché alterare l'anatomia del ginocchio e quindi comprometterlo per sempre. Perché non sempre un atto chirurgico è riparativo, a volte altera l'anatomia, e in alcuni sport con quelle performance, come nel caso di Sinner, può essere pericoloso. Per questo si tenta e si sceglie il trattamento conservativo".