Macché resa, ci vuole rispetto per Sinner. Che cosa insegnano le parole di Berrettini

Dando l'arrivederci al 2027, a causa della tendinopatia al ginocchio destro che lo fa dannare da tre mesi, Jannik Sinner ha preso la decisione migliore per salvaguardare la sua carriera. Difficile lo comprenda chi pensa solo a fargli i conti in tasca. O sottolinea che, dopo la novantacinquesima settimana da Numero Uno, lo scettro del ranking Atp verrà preso da Zverev se vincerà a Shanghai e arriverà almeno in semifinale a Vienna (come se un italiano per 95 settimane al vertice del tennis mondiale fosse un'inezia). O ancora, quelli che parlano di resa del fenomenale altoatesino, intimando: serve trasparenza. Ma trasparenza di che? Sinner ha parlato chiaro con il suo messaggio social e tanto basta. Ci vuole rispetto per uno dei più grandi sportivi italiani di ogni tempo.

Il messaggio di Berrettini

Lo stesso che Matteo Berrettini ha pubblicamente manifestato con il toccante messaggio indirizzato all'amico e compagno di Davis: "Non mi aspettavo la sua decisione di fermarsi, ma Jannik ha la mentalità migliore che abbia mai visto. Perciò, se ha fatto questa scelta è perché era quella giusta per lui. Lavora con il miglior team possibile, io sono sicuro: tornerà più forte. So bene che cosa significhi essere infortunati. L'ultima cosa che vuoi è qualcuno che ti chieda: quando torni? So quanto sia dura mentalmente e non chiederei mai a Jannik che cos'abbia. Gli ho scritto che lo stavo aspettando, che tutti lo stavano aspettando. Purtroppo, quest'anno abbiamo perso il miglior giocatore al mondo, ma, ripeto: tornerà più forte di prima". Applausi scroscianti.