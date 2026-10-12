Schoenhuber curerà Sinner: ecco chi è il mago delle nevi, autore del miracolo Goggia. Ha guarito anche Tomba

Ecco una notizia ufficiale sull’infortunio di Sinner . Il numero uno al mondo - oggi entra nella 93esima settimana in vetta alla classifica - ha deciso di affidarsi per il percorso di guarigione alle sapienti mani del dottor Herbert Schoenhuber , che ha già curato atleti del calibro di Sofia Goggia e Alberto Tomba . A certificarlo non è stato lo staff di Jannik, ma l’account ufficiale della Physioclinic sui social, di cui il dottor Schoenhuber è cofondatore.“ Sinner - si legge nel lungo post - che ha annunciato di aver chiuso la stagione in anticipo a causa del problema al ginocchio destro, ha deciso anche di affidarsi alle cure del dottor Herbert Schoenhuber, cofondatore di Physioclinic, ortopedico di fama internazionale, storico presidente della commissione medica della FISI […]. Herbert Schoenhuber, sin dai tempi di Alberto Tomba è stato un medico importantissimo per i destini di tanti sportivi professionisti. L’episodio più recente è legato a Sofia Goggia, al ‘miracolo di Pechino’, quando, dopo la caduta di Cortina, proprio il medico altoatesino seguì, al fianco di Andrea Panzeri, la prima visita al ginocchio della bergamasca, scongiurando un danno al crociato che impedisse completamente la chance di andare ai Giochi, dove poi Goggia vinse l’argento in discesa. Siamo sicuri che anche Jannik, numero uno al mondo, nei prossimi mesi si riprenderà bene e tornerà a far sognare tutti gli appassionati di tennis già dalla prossima stagione”.

Goggia argento a Pechino a 23 giorni da un grave infortunio

Nello specifico è giusto parlare di miracolo, perché l’atleta azzurra riuscì a gareggiare e vincere la medaglia d’argento solo 23 giorni dopo il gravissimo infortunio subito nella gara di Coppa del Mondo di Cortina d’Ampezzo. Tomba e Goggia: Parliamo di due leggende dello sci, e forse è proprio per il grande legame che c’è con questo sport, che Sinner ha scelto di affidarsi a lui: di certo è in buone mani. Schoenhuber ha curato anche altri atleti, come Filippo Tortu, e ha lavorato diversi anni con il Milan. La speranza di tutti è rivederlo all’inizio del 2027, in grado di competere per gli Australian Open. L’obiettivo è fissato, si capisce anche dal titolo del post della Physioclinic: TORNA PRESTO JANNIK. Non c’è tempo da perdere. La Physioclinic è un centro medico d'eccellenza specializzato in fisioterapia, riabilitazione ortopedica e medicina dello sport, frequentato da atleti di altissimo livello per terapie rigenerative all'avanguardia (come i trattamenti infilatrativi PRP). Il dottor Schoenhuber inoltre, collabora con diversi luminari internazionali, tra cui il dottor Bertrand Sonnery-Cottet, l’ultimo ad aver visitato Sinner a Lione. Il percorso di recupero è impostato e le garanzie di successo sono ampie. Torna presto, Jannik: è l'augurio di tutti.