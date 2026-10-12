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Volandri rivela: "Ho sentito Sinner, ha fatto la scelta giusta: servirà pazienza"

Il capitano della nazionale di Coppa Davis: "Jannik non guarda al numero uno, è quello che mi ha detto e per questo sono tranquillo"
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2 min

Pubblicato il 12.10.2026, 11:21

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Con l'annuncio di Sinner del suo ritorno nel 2027 è crollata anche la speranza di vederlo in Coppa Davis. Il capitano della Nazionale azzurra Volandri ha rivelato di averci parlato al telefono qualche giorno fa: "Ci siamo sentiti - ha detto Volandri a margine della cerimonia dei Collari d'Oro del Coni - Jannik non guarda al numero uno: guarda allo stare bene e al miglioramento, è quello che mi ha detto e per questo sono tranquillo. Ha fatto la scelta giusta ed è un perfezionista, servirà pazienza ma lavora per tornare al massimo. Siamo sicuri che sarà così".

 

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L'abbraccio del presidente del Coni Luciano Buonfiglio

Anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio ha dedicato un pensiero a Sinner: "Colgo l'occasione per abbracciare Jannik, perché è nei momenti di difficoltà che bisogna essere uniti per reagire a dei temporanei impedimenti. Antonelli è un campione e ne abbiamo tanti altri in altre discipline sportive".

 

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