Volandri rivela: "Ho sentito Sinner, ha fatto la scelta giusta: servirà pazienza"

Con l'annuncio di Sinner del suo ritorno nel 2027 è crollata anche la speranza di vederlo in Coppa Davis. Il capitano della Nazionale azzurra Volandri ha rivelato di averci parlato al telefono qualche giorno fa: "Ci siamo sentiti - ha detto Volandri a margine della cerimonia dei Collari d'Oro del Coni - Jannik non guarda al numero uno: guarda allo stare bene e al miglioramento, è quello che mi ha detto e per questo sono tranquillo. Ha fatto la scelta giusta ed è un perfezionista, servirà pazienza ma lavora per tornare al massimo. Siamo sicuri che sarà così".