Volandri rivela: "Ho sentito Sinner, ha fatto la scelta giusta: servirà pazienza"
Con l'annuncio di Sinner del suo ritorno nel 2027 è crollata anche la speranza di vederlo in Coppa Davis. Il capitano della Nazionale azzurra Volandri ha rivelato di averci parlato al telefono qualche giorno fa: "Ci siamo sentiti - ha detto Volandri a margine della cerimonia dei Collari d'Oro del Coni - Jannik non guarda al numero uno: guarda allo stare bene e al miglioramento, è quello che mi ha detto e per questo sono tranquillo. Ha fatto la scelta giusta ed è un perfezionista, servirà pazienza ma lavora per tornare al massimo. Siamo sicuri che sarà così".
L'abbraccio del presidente del Coni Luciano Buonfiglio
Anche il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio ha dedicato un pensiero a Sinner: "Colgo l'occasione per abbracciare Jannik, perché è nei momenti di difficoltà che bisogna essere uniti per reagire a dei temporanei impedimenti. Antonelli è un campione e ne abbiamo tanti altri in altre discipline sportive".
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