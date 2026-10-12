Panatta preoccupato per Sinner: "Non si sa nulla, spero ce la faccia a rimettersi in gioco..."

C'è preoccupazione per le condizioni di Jannik Sinner , lontano dai campi ormai da diversi mesi. L'ultima apparizione ufficiale dell'altoatesino risale al 12 luglio, quando conquistò Wimbledon battendo in finale Alexander Zverev. Da allora, il problema al ginocchio lo ha costretto a uno stop prolungato , alimentando gli interrogativi sui tempi del suo ritorno. A esprimere qualche timore è stato Adriano Panatta , intervenuto durante l'ultima puntata della Domenica Sportiva su Rai 2. L'ex campione italiano ha commentato la situazione di Sinner, sottolineando l'incertezza che continua ad accompagnare il suo recupero. "Non si sa nulla. Ha male al ginocchio, evidentemente si è preso questa pausa perché ci vogliono 3-4 mesi per curarsi. Io spero ce la faccia a rimettersi in gioco", ha dichiarato Panatta.

Panatta: "Troppi infortuni, ma non è colpa del calendario"

L'ex tennista ha poi allargato il discorso ai numerosi problemi fisici che stanno interessando i protagonisti del circuito, respingendo l'idea che la causa principale sia il numero eccessivo di tornei. "Non è vero che si gioca troppo rispetto ai miei tempi, io facevo gli stessi tornei di Sinner. Ci sono troppi infortuni perché è cambiata l'intensità", ha spiegato. Secondo Panatta, dunque, a mettere maggiormente sotto pressione il fisico dei giocatori non sarebbe tanto il calendario, quanto il livello di intensità raggiunto dal tennis moderno. Ora tutti attendono il ritorno di Sinner. Il tennis italiano, e quello mondiale, hanno bisogno di lui.